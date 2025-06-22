Від Коваля до Шевченка: що насправді означають 10 найпопулярніших українських прізвищ

В Україні прізвища традиційно були напряму повʼязані з професією людини. Тому за одним лише словом можна дізнатися, ким були ваші предки.

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Про походження топ 10 найпопулярніших українських прізвищ розповів блогер Характерник.

Мельник

Походить від професії мельника, який молов зерно на борошно.

Шевченко

Повʼязане з професією шевця — тобто чоботаря. Ремесло, що займається виробництвом і ремонтом взуття.

Коваленко

Повʼязане з ковальством.

Бондаренко

Походить від професії бондаря — майстра з виготовлення бочок та діжок.

Бойко

Походить від етнографічної частини українців, які населяють середню частину українських Карпат та межують з такими регіонами як Лемківщина та Гуцульщина.

Ткаченко

Повʼязане з професією ткача. Той, хто хто виготовляє тканини на ткацькому верстаті шляхом їх переплетення. Це одне з найдавніших ремесел.

Кравченко

Походить від професії кравця — фахівця з пошиття одягу. Досить важливий у будь-якій громаді.

Ковальчук

Похідне від професії коваля, яка була доволі поширеною в Україні, що можна й помітити за кількістю прізвищ.

Коваль

Походить від професії коваля, яка була дуже шанованою в Україні.

Олійник

Воно походить від професії чи роду діяльності. Тобто той, хто виготовляв або продавав олію.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Наші пращури не завжди обирали довгі для вимови прізвища. Натомість вони часто надавали перевагу коротким і лаконічним.

Мовознавець Юліан Редько каже, що кожне прізвище несе в собі певне значення. Часто воно має глибоке історичне коріння й може свідчити про походження людини. Наприклад, за прізвищем можна припустити, що ваші пращури були князями, панами чи боярами.

Крім того, є чотири красиві українські слова можуть видатися зараз зовсім незвичними, хоча раніше доволі активно вживалися українцями.