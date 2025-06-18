Что нельзя делать на кладбище, чтобы не навлечь на себя беду: суеверия и поверья

В народе есть много примет, связанных с кладбищем. Люди издавна считают, что там надо вести себя с особой осторожностью, чтобы не потревожить души умерших и не навлечь беды на себя или родных.

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По народным поверьям, на кладбище не рекомендуется громко разговаривать, смеяться, развлекаться и кричать. Дело в том, что это может потревожить души покойников и вызвать их недовольство. В то же время люди могут привлечь проблемы и несчастья в свою жизнь, если не будут достойно вести себя у могил, пишет LifeStyle24.

Что не стоит делать на кладбище: суеверия

Во многих регионах Украины существует традиция приносить еду на поминальные дни, однако народная мудрость предостерегает людей от ее потребления на кладбище. Согласно приметам, то, что оставили на кладбище, в собственности не живых, а мертвых. Если съесть там что-то, то есть высокий риск привлечь горе или болезнь. В частности, не стоит пить алкоголь возле могил, потому что это считается большим неуважением к душам умерших.

К тому же запрещено брать с собой цветы, почву, веточки, камешки или другие вещи с территории кладбища. Наши предки верили, что с этими предметами можно принести домой чужую беду или даже впустить в дом темные силы. В то же время это касается случаев, когда что-то упало на землю. В таком случае лучше оставить вещь там, где она лежит.

Другие распространенные суеверия:

нельзя сидеть на памятниках или крестах;

не стоит фотографироваться на фоне могил;

не следует оставлять мусор и пустые пластиковые бутылки на могилах;

не рекомендуется приходить на кладбище в плохом настроении;

нельзя оскорблять животных на кладбище;

нельзя показывать на могилы пальцем.

Когда нельзя идти на кладбище

Не стоит посещать кладбище от захода солнца до рассвета. Это время принадлежит умершим, когда, по поверьям, потусторонний мир пробуждается и нечистая сила начинает активно исследовать мир живых. Наши предки верили, что пребывание на кладбище ночью может навлечь несчастье или даже затянуть душу человека к мертвым.

Напомним, как пишет Ivona, приметы и суеверия сопровождают человечество на протяжении всей его истории. Эти поверья, казалось бы, не имеют логического объяснения, однако они глубоко укоренились в культуре и повседневной жизни многих народов. Некоторые приметы настолько популярны, что их знают и придерживаются даже те, кто считает себя абсолютно неподверженным влиянию суеверий.

Фокус также писал о том, что нельзя делать, когда дома гости. В частности, не стоит садиться на край стола, когда принимаете гостей. Во многих культурах это считается плохой приметой. Хозяин должен сидеть ближе к центру стола, что символизирует гостеприимство и уважение к присутствующим.