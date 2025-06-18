Що не можна робити на цвинтарі, щоб не накликати на себе біду: забобони та повір'я

У народі є багато прикмет, пов'язаних з цвинтарем. Люди здавна вважають, що там треба поводитися з особливою обережністю, щоб не потривожити душі померлих і не накликати негаразди на себе чи рідних.

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За народними повір'ями, на кладовищі не рекомендується гучно розмовляти, сміятися, розважатися та кричати. Річ у тім, що це може потривожити душі покійників і викликати їхнє невдоволення. Водночас люди можуть привабити негаразди та нещастя у своє життя, якщо не будуть гідно поводитися біля могил, пише LifeStyle24.

Що не варто робити на цвинтарі: забобони

У багатьох регіонах України існує традиція приносити їжу на поминальні дні, проте народна мудрість застерігає людей від її споживання на кладовищі. Відповідно до прикмет, те, що залишили на кладовищі, у власності не живих, а мертвих. Якщо з'їсти там щось, то є високий ризик притягнути горе або хворобу. Зокрема, не варто пити алкоголь біля могил, бо це вважається великою неповагою до душ померлих.

До того ж заборонено брати із собою квіти, ґрунт, гілочки, камінці чи інші речі з території цвинтаря. Наші предки вірили, що з цими предметами можна принести додому чужу біду чи навіть впустити в дім темні сили. Водночас це стосується випадків, коли щось впало на землю. У такому разі краще залишити річ там, де вона лежить.

Інші поширені забобони:

не можна сидіти на пам'ятниках або хрестах;

не варто фотографуватися на тлі могил;

не слід залишати сміття та порожні пластикові пляшки на могилах;

не рекомендується приходити на цвинтар у поганому настрої;

не можна ображати тварин на цвинтарі;

не можна показувати на могили пальцем.

Коли не можна йти на цвинтар

Не варто відвідувати цвинтар від заходу сонця до світанку. Цей час належить померлим, коли, за повір'ями, потойбіччя пробуджується та нечиста сила починає активно досліджувати світ живих. Наші предки вірили, що перебування на цвинтарі вночі може накликати нещастя або навіть затягнути душу людини до мертвих.

Нагадаємо, як пише Ivona, прикмети й забобони супроводжують людство протягом усієї його історії. Ці повір'я, здавалося б, не мають логічного пояснення, проте вони глибоко вкоренилися в культурі та повсякденному житті багатьох народів. Деякі прикмети такі популярні, що їх знають і дотримуються навіть ті, хто вважає себе абсолютно несхильним до впливу забобонів.

Фокус також писав про те, що не можна робити, коли вдома гості. Зокрема, не варто сідати на край столу, коли приймаєте гостей. У багатьох культурах це вважається поганою прикметою. Господар має сидіти ближче до центру столу, що символізує гостинність і повагу до присутніх.