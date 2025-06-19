22 удара ножом: силиконовая грудь спасла женщину от смерти после нападения грабителя

30-летняя китаянка по фамилии Ма чудом выжила после того, как преступник, поджидавший девушку в ее машине, нанес ей 22 удара ножом. Своей жизнью она обязана силиконовым грудным имплантатам, которые предотвратили смертельное ранение.

Related video

Об этом сообщает South China Morning Post.

Инцидент, о котором СМИ написали только сейчас, имел место еще 22 мая. Он произошел в торговом центре MixC в Ханчжоу, провинция Чжэцзян.

Ма вышла из ТРЦ и села в свою машину, где на нее уже ждал преступник. Мужчина пробрался на переднее сиденье и начал угрожать ей ножом. Несмотря на крики Ма, никто ее не слышал. Злоумышленник потребовал, чтобы девушка заплатила за парковку, прежде чем заставил ее выехать из торгового центра и отвезти его в соседний уезд Тунсян.

Он продолжал угрожать и вымогал у нее деньги. Узнав, что ее счет почти пуст, преступник сказал, чтобы она одолжила у друзей.

Когда мужчина ненадолго отвлекся, Ма успела отправить сообщение ее парню. Тот отследил местонахождение ее телефона на своем компьютере и связался с полицией.

Однако, когда на место прибыли сотрудники полицейского участка Чунфу в Тунсяне, нападавший внезапно нанес Ма 22 ножевых ранения в грудь, после чего ударил ножом себя.

Девушка попала в больницу после нападения преступника Фото: Handout

Несмотря на все попытки врачей спасти его, злоумышленник скончался, а вот Ма чудом выжила.

Медики рассказали журналистам, что ее грудные имплантаты заблокировали потенциально смертельную травму, и только один удар был опасным.

"Мы насчитали более 20 ножевых ранений. К счастью, в прошлом я перенесла операцию по увеличению груди, и имплантат заблокировал то, что могло бы стать смертельным ударом. Только одна ножевая рана достигла моего легкого", — сказала Ма.

Потерпевшая расстроена тем, что власти закрыли дело после смерти ее нападавшего, заявив, что чувствует себя беспомощной, поскольку вопрос "остался нерешенным".

"Это был, вероятно, второй день в отделении интенсивной терапии. Я все еще не могла говорить в то время. Моя мама все время плакала. Поскольку мы с северо-востока и это довольно далеко, моим родителям было трудно приехать. Я давно живу в Ханчжоу и много раз бывала в торговом центре MixC. Я всегда чувствовала себя там в полной безопасности и никогда не чувствовала никакой опасности. Просто такое чувство, что мне не повезло столкнуться с подозреваемым. Теперь, когда он мертв, а дело закрыто, есть много вещей, которые нельзя исправить", — сказала она.

История Ма потрясла интернет-пользователей.

"Кто бы мог подумать, что грудные имплантаты могут иметь такую ​​пользу! Клиника пластической хирургии заслуживает баннера благодарности", "Тот факт, что имплантаты случайно спасли ей жизнь, настолько драматичен. Это как в романе. К лазейкам в системе безопасности в общественных местах нужно относиться серьезно. Люди не должны жить в страхе каждый раз, когда выходят на улицу!" — пишут в комментариях.

Ранее Фокус писал, что:

Мы также рассказывали, что женщина годами врала любимому о тяжелой болезни, чтобы увеличить грудь.