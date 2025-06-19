22 удари ножем: силіконові груди врятували жінку від смерті після нападу грабіжника

30-річна китаянка на прізвище Ма дивом вижила після того, як злочинець, який чекав на дівчину в її машині, завдав їй 22 удари ножем. Своїм життям вона зобов'язана силіконовим грудним імплантатам, які запобігли смертельному пораненню.

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Про це повідомляє South China Morning Post.

Інцидент, про який ЗМІ написали тільки зараз, мав місце ще 22 травня. Він стався в торговому центрі MixC у Ханчжоу, провінція Чжецзян.

Ма вийшла з ТРЦ і сіла у свою машину, де на неї вже чекав злочинець. Чоловік пробрався на переднє сидіння і почав погрожувати їй ножем. Незважаючи на крики Ма, ніхто її не чув. Зловмисник зажадав, щоб дівчина заплатила за паркування, перш ніж змусив її виїхати з торгового центру і відвезти його в сусідній повіт Тунсян.

Він продовжував погрожувати і вимагав у неї гроші. Дізнавшись, що її рахунок майже порожній, злочинець сказав, щоб вона позичила у друзів.

Коли чоловік ненадовго відволікся, Ма встигла відправити повідомлення її хлопцю. Той відстежив місцезнаходження її телефону на своєму комп'ютері і зв'язався з поліцією.

Однак, коли на місце прибули співробітники поліцейської дільниці Чунфу в Тунсяні, нападник раптово завдав Ма 22 ножових поранення в груди, після чого вдарив ножем себе.

Дівчина потрапила до лікарні після нападу злочинця Фото: Handout

Незважаючи на всі спроби лікарів врятувати його, зловмисник помер, а ось Ма дивом вижила.

Медики розповіли журналістам, що її грудні імплантати заблокували потенційно смертельну травму, і тільки один удар був небезпечним.

"Ми нарахували понад 20 ножових поранень. На щастя, в минулому я перенесла операцію зі збільшення грудей, і імплантат заблокував те, що могло б стати смертельним ударом. Тільки одна ножова рана досягла моєї легені", — сказала Ма.

Потерпіла засмучена тим, що влада закрила справу після смерті її нападника, заявивши, що почувається безпорадною, оскільки питання "залишилося невирішеним".

"Це був, імовірно, другий день у відділенні інтенсивної терапії. Я все ще не могла говорити в той час. Моя мама весь час плакала. Оскільки ми з північного сходу і це досить далеко, моїм батькам було важко приїхати. Я давно живу в Ханчжоу і багато разів бувала в торговому центрі MixC. Я завжди почувалася там у цілковитій безпеці і ніколи не відчувала жодної небезпеки. Просто таке відчуття, що мені не пощастило зіткнутися з підозрюваним. Тепер, коли він мертвий, а справу закрито, є багато речей, які не можна виправити", — сказала вона.

Історія Ма шокувала інтернет-користувачів.

"Хто б міг подумати, що грудні імплантати можуть мати таку користь! Клініка пластичної хірургії заслуговує на банер подяки", "Той факт, що імплантати випадково врятували їй життя, настільки драматичний. Це як у романі. До лазівок у системі безпеки в громадських місцях потрібно ставитися серйозно. Люди не повинні жити в страху щоразу, коли виходять на вулицю!" — пишуть у коментарях.

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