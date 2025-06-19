"Ему уже четыре": Святослав Вакарчук впервые заговорил о своем сыне Иване

Украинский певец Святослав Вакарчук рассекретил день рождения своего сына Ивана. Оказалось, мальчик родился 19 июня 2021 года.

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Песня "911" получила новую жизнь

Сам Вакарчук признался, что редко участвует в таких проектах, однако здесь важна цель сбора. Более того, в день релиза, 19 июня, у сына музыканта день рождения. Ивану исполнилось четыре года.

"Я редко участвую в таких штуках. Но тут не мог пройти мимо...Во-первых — цель, ради которой сделаешь все, что можно и нельзя. Во-вторых — компания топчик. Ну, и день релиза выбрали правильный. У моего Ивана день рождения. Уже четыре. А "911" — его любимая песня! Так что все сложилось", — признался Святослав.

Святослав Вакарчук: личная жизнь

С 2000-х до июня 2021 года он почти 20 лет жил в гражданском браке с арт-директором и стилисткой группы "Океан Эльзы" Лялей Фонаревой. Вакарчук удочерил Диану, дочь Ляли от предыдущего брака — и воспитывал ее как родную. В июне 2021 года пара объявила о разрыве.

Святослав Вакарчук с дочерью Дианой Фото: sviatoslav.vakarchuk

Впоследствии стало известно об отношениях лидера "ОЭ" с продюсером Евгенией Яцутой. У них уже подрастает двое детей.

Иван — родился в июне 2021 года. Ему дали имя в честь деда, Ивана Вакарчука.

— родился в июне 2021 года. Ему дали имя в честь деда, Ивана Вакарчука. Соломия — родилась в июне 2022 года.

Вакарчук не раскрывает подробностей их с Яцутой отношений, выбирая приватность личной жизни.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

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