"Йому вже чотири": Святослав Вакарчук вперше заговорив про свого сина Івана

Український співак Святослав Вакарчук розсекретив день народження свого сина Івана. Виявилося, хлопчик народився 19 червня 2021 року.

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Пісня "911" отримала нове життя

Сам Вакарчук зізнався, що рідко бере участь у таких проєктах, проте тут важливою є мета збору. Ба більше, у день релізу, 19 червня, у сина музиканта день народження. Івану виповнилося чотири роки.

"Я рідко беру участь в таких штуках. Але тут не міг пройти повз…По-перше — мета, заради якої зробиш все, що можна і не можна. По-друге — компанія топчик. Ну, і день релізу вибрали правильний. У мого Івана день народження. Вже чотири. А "911" — його улюблена пісня! Так що все склалося", — зізнався Святослав.

Святослав Вакарчук: особисте життя

З 2000-х до червня 2021 року він майже 20 років жив у цивільному шлюбі з артдиректоркою та стилісткою гурту "Океан Ельзи" Лялею Фонарьовою. Вакарчук удочерив Діану, доньку Лялі від попереднього шлюбу — й виховував її як рідну. У червні 2021 року пара оголосила про розрив.

Святослав Вакарчук з донькою Діаною Фото: sviatoslav.vakarchuk

Згодом стало відомо про стосунки лідера "ОЕ" з продюсеркою Євгенією Яцутою. У них уже підростає двоє дітей.

Іван — народився в червні 2021 року. Йому дали ім’я на честь діда, Івана Вакарчука.

— народився в червні 2021 року. Йому дали ім’я на честь діда, Івана Вакарчука. Соломія — народилася у червні 2022 року.

Вакарчук не розкриває подробиць їхніх з Яцутою стосунків, обираючи приватність особистого життя.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Гурт "Океан Ельзи" на чолі зі Святославом Вакарчуком дав друге життя пісні "Той день", зібравши юних українських виконавців.

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