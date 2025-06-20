Певица прервала концерт ради бездомного пса: что она сделала (видео)

48-летняя бразильская певица Татьяна Мария Насименто де Араужо, больше известная публике под сценическим именем Taty Girl, умилила миллионы своих поклонников отношением к бездомному псу, который случайно оказался на одном из ее концертов.

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Соответствующее видео появилось в Instagram и уже стало вирусным.

На записи видно, как животное сидит между фан-зоной и сценой и внимательно смотрит на артистку, внимая ее музыке. Чтобы не испугать необычного зрителя, которого звезда назвала Карамело, певица решила отменить запланированный во время выступления фейерверк.

"Мы больше не будем запускать фейерверки, Карамело они не нравятся. Из уважения к нему мы не будем их использовать. Вы видите, что он там сидит тихо, наслаждаясь шоу", – сказала она со сцены.

Зрители были в восторге от поступка исполнительницы. Еще больше они обрадовались, когда Taty Girl, прислушавшись к поклонникам, решила забрать Карамело домой, чтобы обеспечить ему жизнь, полную любви и заботы.

Согласно правилам организации концертов, собаки на них обычно не допускаются. Исключение составляют только служебные животные. Такой запрет связан с тем, что громкие звуки могут сильно расстроить собак.

Существует также значительный потенциальный риск того, что другие посетители концерта могут пострадать, если собака испугается и попытается убежать через большую толпу. Кроме того, может возникнуть проблема, если посетитель концерта случайно наступит собаке на лапу или хвост.

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