Співачка перервала концерт заради бездомного пса: що вона зробила (відео)

48-річна бразильська співачка Тетяна Марія Насіменто де Араужо, більше відома публіці під сценічним ім'ям Taty Girl, розчулила мільйони своїх шанувальників ставленням до бездомного пса, який випадково опинився на одному з її концертів.

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Відповідне відео з'явилося в Instagram і вже стало вірусним.

На записі видно, як тварина сидить між фан-зоною та сценою й уважно дивиться на артистку, слухаючи її музику. Щоб не налякати незвичайного глядача, якого зірка назвала Карамело, співачка вирішила скасувати запланований під час виступу феєрверк.

"Ми більше не будемо запускати феєрверки, Карамело вони не подобаються. З поваги до нього ми не будемо їх використовувати. Ви бачите, що він там сидить тихо, насолоджуючись шоу", — сказала вона зі сцени.

Глядачі були в захваті від вчинку виконавиці. Ще більше вони зраділи, коли Taty Girl, прислухавшись до шанувальників, вирішила забрати Карамело додому, щоб забезпечити йому життя, сповнене любові та турботи.

Згідно з правилами організації концертів, собаки на них зазвичай не допускаються. Виняток становлять тільки службові тварини. Така заборона пов'язана з тим, що гучні звуки можуть сильно засмутити собак.

Існує також значний потенційний ризик того, що інші відвідувачі концерту можуть постраждати, якщо собака злякається і спробує втекти через великий натовп. Крім того, може виникнути проблема, якщо відвідувач концерту випадково наступить собаці на лапу або хвіст.

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