Слухи о разводе: Мишель Обама сходила на ужин в Испании без мужа, но с другом-политиком

Компанию бывшей первой леди США составил Джеймс Костос, бывший посол США в Испании. Слухи, что 44-й президент США Барак Обама разводится, ходят уже давно. Он все реже появляется с супругой вместе.

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Мишель Обама и ее дочери были замечены во время обеда в эксклюзивном клубе на идиллическом испанском острове Майорка. 61-летняя бывшая первая леди позировала в больших стильных солнцезащитных очках и платье с разноцветным принтом во время обеда в ресторане The Lobster Club в Пуэрто-Порталс. С ней был симпатичный джентльмен, который оказался давним другом семьи, пишет Daily Mail.

К 61-летней Мишель присоединились 62-летний Джеймс Костос, бывший посол США в Испании, и его партнер 62-летний Майкл Смит, давний дизайнер интерьеров семьи Обама и бывший главный декоратор Белого дома, которые недавно купили на Майорке старинный замок.

Мишель Обама прилетела на Майорку без мужа Фото: Daily Mail

Примечательно, что на обеде не присутствовал бывший президент Барак Обама.

Майкл и Джеймс являются давними друзьями семьи Обама и много раз принимали семью в своем доме на ранчо Мираж в Палм-Спрингс, Калифорния.

"Когда они были здесь, мне пришло в голову, что более 50 лет назад Джон Кеннеди останавливался неподалеку, в доме Бинга Кросби. Президент и миссис Обама, по сути, проснулись утром с одним и тем же видом на долину. Было что-то прекрасное в этой мысли", — рассказывал Майкл в интервью. На Майорке чета Обама начала гостить с 2010 года. Пока Барак был президентом, их сопровождала нацгвардия США и агенты секретной службы. Теперь визиты проходят без помпы.

Мишель Обама, судя по слухам, разводится с супругом Фото: Daily Mail

Эта групповая прогулка состоялась на фоне продолжающихся слухов о состоянии брака Мишель и Барака за последние несколько месяцев.

Мишель опровергла домыслы о своем браке и прямо ответила на слухи в подкасте в мае.

Во время выпуска она сказала ведущим: "Если бы у меня были проблемы с мужем, все бы об этом знали". Мишель также похвалила своего мужа в последнем выпуске подкаста, назвав его "потрясающим отцом".

Она сказала, что даже когда Барак был президентом, он оставлял работу за дверью всякий раз, когда общался со своими дочерьми, чтобы помочь им в формировании их личности.

Ходят слухи, что Барак и Мишель Обама разводятся Фото: Getty Images

Слухи об отношениях четы Обама начались после того, как Мишель пропустила несколько громких мероприятий, включая инаугурацию Дональда Трампа и похороны бывшего президента Джимми Картера.

Поездка Мишель на Майорку состоялась всего через несколько дней после того, как она появилась в подкасте Мэтта Роджерса и Боуэна Янга Las Culturistas, где она ясно дала понять, что ей не нравится, когда ее называют "миссис Обама".

Во время их беседы Мэтт рассказал, что перед тем, как включились камеры, Мишель попросила его не называть ее "миссис Обама".

"Мы не сможем вести настоящий разговор, если вы говорите "миссис Обама", это слишком много слогов", — возмутилась бывшая первая леди.

"Я знаю, как мы ее называем — Ваше Высочество", — пошутил ее брат и соведущий подкаста Крейг.

Напомним, 63-летний Барак Обама сам посещал государственные мероприятия и сам сходил на баскетбольный матч. Но они поздравили друг друга в День всех влюбленных 14 февраля.

А звезде "Друзей" Дженнифер Энистон пришлось опровергать слухи о том, что у нее роман с Бараком Обамой. В соцсетях предполагали, что бывший президент США разводится из-за их тайного романа.