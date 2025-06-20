Чутки про розлучення: Мішель Обама сходила на вечерю в Іспанії без чоловіка, але з другом-політиком

Компанію колишній першій леді США склав Джеймс Костос, колишній посол США в Іспанії. Чутки, що 44-й президент США Барак Обама розлучається, ходять уже давно. Він дедалі рідше з'являється з дружиною разом.

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Мішель Обама та її доньки були помічені під час обіду в ексклюзивному клубі на ідилічному іспанському острові Майорка. 61-річна колишня перша леді позувала у великих стильних сонцезахисних окулярах і сукні з різнобарвним принтом під час обіду в ресторані The Lobster Club в Пуерто-Порталс. З нею був симпатичний джентльмен, який виявився давнім другом сім'ї, пише Daily Mail.

До 61-річної Мішель приєдналися 62-річний Джеймс Костос, колишній посол США в Іспанії, і його партнер 62-річний Майкл Сміт, давній дизайнер інтер'єрів сім'ї Обама і колишній головний декоратор Білого дому, які нещодавно купили на Майорці старовинний замок.

Мішель Обама прилетіла на Майорку без чоловіка Фото: Daily Mail

Примітно, що на обіді не був присутній колишній президент Барак Обама.

Майкл і Джеймс є давніми друзями сім'ї Обама і багато разів приймали сім'ю у своєму будинку на ранчо Міраж у Палм-Спрінгс, Каліфорнія.

"Коли вони були тут, мені спало на думку, що понад 50 років тому Джон Кеннеді зупинявся неподалік, у будинку Бінга Кросбі. Президент і місіс Обама, по суті, прокинулися вранці з одним і тим самим видом на долину. Було щось прекрасне в цій думці", — розповідав Майкл в інтерв'ю. На Майорці подружжя Обама почало гостювати з 2010 року. Поки Барак був президентом, їх супроводжувала нацгвардія США і агенти секретної служби. Тепер візити проходять без помпи.

Мішель Обама, судячи з чуток, розлучається з чоловіком Фото: Daily Mail

Ця групова прогулянка відбулася на тлі триваючих чуток про стан шлюбу Мішель і Барака за останні кілька місяців.

Мішель спростувала домисли про свій шлюб і прямо відповіла на чутки в подкасті в травні.

Під час випуску вона сказала ведучим: "Якби у мене були проблеми з чоловіком, усі б про це знали". Мішель також похвалила свого чоловіка в останньому випуску подкасту, назвавши його "приголомшливим батьком".

Вона сказала, що навіть коли Барак був президентом, він залишав роботу за дверима щоразу, коли спілкувався зі своїми дочками, щоб допомогти їм у формуванні їхньої особистості.

Ходять чутки, що Барак і Мішель Обама розлучаються Фото: Getty Images

Чутки про стосунки подружжя Обама почалися після того, як Мішель пропустила кілька гучних заходів, включно з інавгурацією Дональда Трампа і похоронами колишнього президента Джиммі Картера.

Поїздка Мішель на Майорку відбулася всього за кілька днів після того, як вона з'явилася в подкасті Метта Роджерса і Боуена Янга Las Culturistas, де вона ясно дала зрозуміти, що їй не подобається, коли її називають "місіс Обама".

Під час їхньої бесіди Метт розповів, що перед тим, як увімкнулися камери, Мішель попросила його не називати її "місіс Обама".

"Ми не зможемо вести справжню розмову, якщо ви говорите "місіс Обама", це занадто багато складів", — обурилася колишня перша леді.

"Я знаю, як ми її називаємо — Ваша Високість", — пожартував її брат і співведучий подкасту Крейг.

Нагадаємо, 63-річний Барак Обама сам відвідував державні заходи і сам сходив на баскетбольний матч. Але вони привітали один одного в День усіх закоханих 14 лютого.

А зірці "Друзів" Дженніфер Еністон довелося спростовувати чутки про те, що в неї роман із Бараком Обамою. У соцмережах припускали, що колишній президент США розлучається через їхній таємний роман.