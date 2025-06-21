Взнос полмиллиона долларов и вокруг все свои: сын Трампа открывает клуб для фанатов своего отца

Дональд Трамп-младший решил заработать на богатых фанатах MAGA, которые хотят поселиться поближе к Белому дому и президенту США. Он открывает частный клуб, в который пустят только поклонников идеи "Make America Great Again"

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Названный "Исполнительной властью", этот закрытый клуб в районе Джорджтаун в Вашингтоне (округ Колумбия) будет взимать с членов вступительный взнос в размере 500 000 долларов США, а также ежегодные взносы, сумма которых пока не разглашается, пишет The Washington Post.

Деловой партнер Дона-младшего по этому предприятию Омид Малик рассказал, что цель клуба — предоставить пространство, "дружественное республиканцам".

Дон-младший надеется собрать всех богатых фанатов своего отца в одном месте Фото: Donald Trump Jr./Instagram

"Во время кампании 2024 года у многих из нас сложились крепкие дружеские отношения, и мы хотели бы иметь возможность встретиться, когда наши пути пересекутся в Вашингтоне. Не так уж много вариантов, которые были бы дружественны республиканцам. Нам нужно было пространство, где друзья могли бы общаться, не беспокоясь о том, что их разговоры на следующий день появятся в прессе", — пояснил он.

Для тех, кто хочет ощутить вкус клубного образа жизни, в этом же здании в настоящее время продается квартира за 710 000 долларов.

Отмечается, что даже меню в клубе будет соответствовать рекомендациям министра здравоохранения Роберта Кеннеди-младшего, а это значит: много говяжьего жира и поменьше растительного масла.

В меню будет представлен широкий выбор блюд американской кухни, а также блюда средиземноморской и японской кухонь и множество коктейлей и элитных вин.

Подавать в клубе будут блюда американской кухни Фото: Donald Trump Jr./Instagram

Членство будет многоуровневым, и в первом раунде было предоставлено всего 200 мест, что уже привело к образованию длинного списка ожидания.

Среди основателей — ряд известных личностей, в том числе криптопредприниматели Тайлер и Кэмерон Уинклвосс , технологический инвестор Дэвид Сакс и венчурный капиталист Чамат Палихапития.

Только избранной группе лиц была предоставлена ​​возможность стать членами-основателями или присоединиться к самому высокому (и самому дорогому) уровню членства; однако доступны и другие, менее затратные варианты, с размерами взносов, составляющими "небольшие шестизначные суммы".

По словам Малика, цель — создать для членов клуба по-настоящему роскошный опыт, который сможет составить конкуренцию лучшим частным заведениям мира, таким как No. 5 Hertford St в Лондоне или Carriage House в Палм-Бич. Правда, эксперты по недвижимости отмечают, что хотя район Джорджтаун в Вашингтоне, где появится клуб, вполне приличный, до звания "элитного" он не дотягивает.

Напомним, ранее оказалось, что бывшая жена Дональда Трампа-младшего встречается со знаменитым гольфистом Тайгером Вудсом.

Фокус писал о скандальном разрыве Дональда Трампа-младшего и Кимберли Гилфойл, которая была с ним рядом во время предвыборной кампании его отца и работала агитатором.