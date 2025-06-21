Внесок півмільйона доларів і навколо всі свої: син Трампа відкриває клуб для фанатів свого батька

Дональд Трамп-молодший вирішив заробити на багатих фанатах MAGA, які хочуть оселитися ближче до Білого дому і президента США. Він відкриває приватний клуб, до якого пустять тільки шанувальників ідеї "Make America Great Again"

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Названий "Виконавчою владою", цей закритий клуб у районі Джорджтаун у Вашингтоні (округ Колумбія) стягуватиме з членів вступний внесок у розмірі 500 000 доларів США, а також щорічні внески, сума яких поки не розголошується, пише The Washington Post.

Діловий партнер Дона-молодшого по цьому підприємству Омід Малік розповів, що мета клубу — надати простір, "дружній республіканцям".

Дон-молодший сподівається зібрати всіх багатих фанатів свого батька в одному місці Фото: Donald Trump Jr./Instagram

"Під час кампанії 2024 року в багатьох із нас склалися міцні дружні стосунки, і ми хотіли б мати можливість зустрітися, коли наші шляхи перетнуться у Вашингтоні. Не так уже й багато варіантів, які були б дружні республіканцям. Нам потрібен був простір, де друзі могли б спілкуватися, не турбуючись про те, що їхні розмови наступного дня з'являться в пресі", — пояснив він.

Для тих, хто хоче відчути смак клубного способу життя, у цьому ж будинку наразі продається квартира за 710 000 доларів.

Зазначається, що навіть меню в клубі відповідатиме рекомендаціям міністра охорони здоров'я Роберта Кеннеді-молодшого, а це значить: багато яловичого жиру і поменше рослинної олії.

У меню буде представлено широкий вибір страв американської кухні, а також страви середземноморської та японської кухонь і безліч коктейлів та елітних вин.

Подавати в клубі будуть страви американської кухні Фото: Donald Trump Jr./Instagram

Членство буде багаторівневим, і в першому раунді було надано лише 200 місць, що вже призвело до утворення довгого списку очікування.

Серед засновників — низка відомих особистостей, зокрема криптопідприємці Тайлер і Кемерон Вінклвосс, технологічний інвестор Девід Сакс і венчурний капіталіст Чамат Паліхапітія.

Лише обраній групі осіб було надано можливість стати членами-засновниками або приєднатися до найвищого (і найдорожчого) рівня членства; однак доступні й інші, менш витратні варіанти, з розмірами внесків, що становлять "невеликі шестизначні суми".

За словами Маліка, мета — створити для членів клубу по-справжньому розкішний досвід, який зможе конкурувати з кращими приватними закладами світу, такими як No. 5 Hertford St у Лондоні або Carriage House у Палм-Біч. Щоправда, експерти з нерухомості зазначають, що хоча район Джорджтаун у Вашингтоні, де з'явиться клуб, цілком пристойний, до звання "елітного" він не дотягує.

Нагадаємо, раніше виявилося, що колишня дружина Дональда Трампа-молодшого зустрічається зі знаменитим гольфістом Тайгером Вудсом.

Фокус писав про скандальний розрив Дональда Трампа-молодшого і Кімберлі Гілфойл, яка була з ним поруч під час передвиборчої кампанії його батька і працювала агітатором.