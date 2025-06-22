Самый известный истории кино: как культовый звук завоевал Голливуд за 70 лет (видео)

Один из самых узнаваемых звуков в истории кино — легендарный "Крик Вильгельма" из фильма "Атака на Фезер Ривер", где персонаж по имени Вильгельм, получив ранение стрелой, резко закричал.

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Он впервые прозвучал в 1951 году, но широкую известность приобрел лишь спустя много лет. Уже более 70 лет звук сопровождает зрителей на больших экранах. Об этом сообщил пользователь @dystreit в TikTok.

Этот пронзительный вопль впервые в фильме "Далекие барабаны", а с тех пор стал культовым аудиомаркером, который не теряет популярности десятилетиями.

Его автором стал актер Шеп Вулли, который и представить не мог, что его голос однажды станет культовым в мире кино. Хотя сам фильм не обрел широкой популярности, сам звук остался жить и был почти незаметен для зрителей.

Уже в 1953 году этот звук получил имя — "Крик Вильгельма". Такое название он получил после сцены в фильме "Атака на Фезер Ривер", где персонаж по имени Вильгельм, получив ранение стрелой, испустил тот самый вопль. Однако настоящую популярность крик обрел лишь в 1970-х, когда звуковой дизайнер Бен Берт использовал его в нескольких эпизодах "Звездных войн", положив начало его массовому применению в киноиндустрии.

С тех пор звук стал внутренней шуткой среди звукооператоров и его начали активно использовать в кино.

К началу мая 2010 года был использован как минимум в 216 фильмах и компьютерных играх.

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