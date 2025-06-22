Найвідоміший в історії кіно: як культовий звук завоював Голлівуд за 70 років (відео)

Один із найбільш упізнаваних звуків в історії кіно — легендарний "Крик Вільгельма" з фільму "Атака на Фезер Рівер", де персонаж на ім'я Вільгельм, отримавши поранення стрілою, різко закричав.

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Він уперше прозвучав 1951 року, але широкої популярності набув лише через багато років. Уже понад 70 років звук супроводжує глядачів на великих екранах. Про це повідомив користувач @dystreit у TikTok.

Цей пронизливий крик уперше у фільмі "Далекі барабани", а відтоді став культовим аудіомаркером, який не втрачає популярності десятиліттями.

Його автором став актор Шеп Вуллі, який і уявити не міг, що його голос одного разу стане культовим у світі кіно. Хоча сам фільм не здобув широкої популярності, сам звук залишився жити і був майже непомітний для глядачів.

Уже 1953 року цей звук отримав ім'я — "Крик Вільгельма". Таку назву він отримав після сцени у фільмі "Атака на Фезер Рівер", де персонаж на ім'я Вільгельм, отримавши поранення стрілою, випустив той самий крик. Однак справжньої популярності крик набув лише в 1970-х, коли звуковий дизайнер Бен Берт використовував його в кількох епізодах "Зоряних воєн", поклавши початок його масовому застосуванню в кіноіндустрії.

Відтоді звук став внутрішнім жартом серед звукооператорів і його почали активно використовувати в кіно.

На початок травня 2010 року його було використано щонайменше у 216 фільмах і комп'ютерних іграх.

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