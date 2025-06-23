Южнокорейская группа BTS в полном составе отслужила в армии: когда запланирован тур

Участник K-pop группы BTS Шуга был демобилизован из южнокорейской армии, став седьмым и последним участником, завершившим обязательную национальную службу. Теперь сверхпопулярный коллектив собирается в мировой тур.

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В субботу Шуга завершил свою военную службу без особой помпы, поскольку фанаты с нетерпением ждали его воссоединения с остальными участниками группы, которая стала сенсацией K-pop с момента ее основания в 2013 году. Об этом пишет Reuters.

"Мы подтверждаем, что Шуга фактически завершил альтернативную службу 18 июня, используя оставшийся отпуск. Официальная дата его увольнения — 21 июня", — говорится в заявлении лейбла BTS Big Hit Music.

Все семь участников группы BTS отслужили в армии Южной Кореи Фото: Getty Images

В отличие от его коллег по группе BTS, публичного мероприятия по случаю освобождения Шуги не планировалось.

Семь участников группы приостановили свою мировую музыкальную карьеру в 2022 году, чтобы начать военную службу, начиная с Чина в декабре того же года. Обязательная национальная служба в Южной Корее может длиться до 18 месяцев.

Вскоре после своего официального увольнения Шуга опубликовал сообщение на платформе фан-сообщества Weverse, в котором он сказал, что "сожалеет о разочаровании и беспокойстве, вызванных тем, что произошло в прошлом году", а также извинился перед своими коллегами по группе.

В прошлом году суд оштрафовал Шугу на 15 миллионов вон (11 500 долларов США) за вождение электросамоката в нетрезвом виде.

Аналитик индустрии развлечений NH Securities сообщил в своем отчете, что группа, как ожидается, проведет свой самый масштабный мировой тур в своей истории в 2026 году. Подробности воссоединения пока не разглашаются.

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