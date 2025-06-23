Південнокорейський гурт BTS у повному складі відслужив в армії: коли заплановано тур

Учасника K-pop гурту BTS Шуга демобілізували з південнокорейської армії, ставши сьомим і останнім учасником, який завершив обов'язкову національну службу. Тепер надпопулярний колектив збирається у світовий тур.

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У суботу Шуга завершив свою військову службу без особливої помпи, оскільки фанати з нетерпінням чекали на його возз'єднання з рештою учасників гурту, що став сенсацією K-pop від моменту його заснування у 2013 році. Про це пише Reuters.

"Ми підтверджуємо, що Шуга фактично завершив альтернативну службу 18 червня, використовуючи відпустку, що залишилася. Офіційна дата його звільнення — 21 червня", — йдеться в заяві лейблу BTS Big Hit Music.

Усі сім учасників гурту BTS відслужили в армії Південної Кореї Фото: Getty Images

На відміну від його колег по групі BTS, публічного заходу з нагоди звільнення Шуги не планувалося.

Семеро учасників гурту призупинили свою світову музичну кар'єру 2022 року, щоб почати військову службу, починаючи з Чина в грудні того ж року. Обов'язкова національна служба в Південній Кореї може тривати до 18 місяців.

Незабаром після свого офіційного звільнення Шуга опублікував повідомлення на платформі фан-спільноти Weverse, в якому він сказав, що "шкодує про розчарування і занепокоєння, викликані тим, що сталося в минулому році", а також вибачився перед своїми колегами по групі.

Минулого року суд оштрафував Шугу на 15 мільйонів вон (11 500 доларів США) за водіння електросамоката в нетверезому стані.

Аналітик індустрії розваг NH Securities повідомив у своєму звіті, що гурт, як очікується, проведе свій наймасштабніший світовий тур у своїй історії 2026 року. Подробиці возз'єднання поки не розголошуються.

Кліпи BTS збирають мільйони переглядів

Розважальна група HYBE, відкриває нову вкладку, яка управляє BTS, перебуває під пильною увагою компаній, що працюють на ринку цінних паперів.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, як у Південній Кореї готують майбутніх суперзірок.

А також про те, як південнокорейського айдола Чонвона, учасника гурту ENHYPEN, засипали траурними вінками. Фанати таким чином висловлювали своє невдоволення тим, що молодий чоловік посмів завести стосунки.