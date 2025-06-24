Мужчина показал, сколько можно купить продуктов за однодневную зарплату в США (фото)

Блогер, которого зовут Александр, переехал работать в США. Недавно он показал, сколько продуктов можно купить за среднюю 1-дневную зарплату в этой стране.

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Мужчина посетил тамошний супермаркет, чтобы провести социальный эксперимент. В его кармане было 200 долларов (около 8,3 тыс. грн), то есть "средняя заработная плата американца за день". Результатами автор поделился в своем TikTok.

"Посмотрим, что я смогу купить за эти деньги: 2 буханки хлеба за $10, 1,5 кг говядины — $20, 1,5 кг филе лосося — $25, 2,5 кг свиной вырезки — $14, 1 кг крабовых полочек — $7, 1 кг ветчины из индейки — $15, 500 г итальянского сыра — $7, 2,5 кг кукурузы — $4, 1 кг помидоров — $4, 1 кг огурцов — $3, 1 кг фиников — $9, 1 кг бананов — $2, 1 кг авокадо — $7, 1 кг перцев — $5", — рассказывает Саша в кадре.

Цены на другие продукты в США

Ящик яиц — 19 долларов;

700 г масла — 7;

1 л сливок — 2;

4 кг креветок — 30;

4 хвоста лобстера — 20;

6 банок консервированной фасоли — 5;

Цены на продукты в США Фото: TikTok

4,5 кг консервированной кукурузы — 7;

400 г хрустящих палочек — 10;

1 кг йогурт — 6;

20 л воды — 4;

500 г чипсов — 5;

1 кг черешни — 9.

"Думаю, я набрал достаточно продуктов. Пора уже их сканировать. Моя жена как раз этим занимается. Итак, друзья, набрал продуктов на 202 доллара! Вот столько продуктов я могу купить на свою однодневную зарплату в Америке. А сколько получится купить продуктов в вашей?" — поинтересовался Саша у подписчиков.

Дискуссия в комментариях

"На мою дневную зарплату можно купить только салфетки, чтобы слезы вытирать, смотря ваше видео", — написал один из участников обсуждения;

Другой добавил: "В Украине на дневную зарплату можно только на маршрутке проехать в одну сторону";

"Приезжай в Казахстан. ЗП за месяц 200$, цены такие же!" — посмеялся следующий пользователь.

Один из внимательных зрителей решил проверить общую сумму и указал автору на ошибку. "Братан, я считал на калькуляторе, у меня получилось на 243 доллара", — заметил он. "Красава, но я округлял цифры, чтобы центы не считать", — оправдался Саша.

Другие внесли коррективы, добавив, что на самом деле общая сумма составляет 255 доллара. То есть из указанного списка продуктов нужно было бы часть убрать.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Блогер и предпринимательница София Ванивская в рамках эксперимента сравнила цены на продукты в украинских и польских магазинах. Девушка была поражена, когда начала подводить итоги.

Кроме того, жительница Австралии после визита в один из супермаркетов сети Aldi случайно заметила в своем чеке непонятный платеж в $20. Эта сумма равнялась 10% от всех ее покупок ($269,25) и маркировалась как "продукты".

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