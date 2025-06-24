Чоловік показав, скільки можна купити продуктів за одноденну зарплату в США (фото)
Блогер, якого звуть Олександр, переїхав працювати у США. Нещодавно він показав, скільки продуктів можна купити за середню 1-денну зарплату в цій країні.
Чоловік завітав до тамтешнього супермаркету, аби провести соціальний експеримент. У його кошені було 200 доларів (близько 8,3 тис. грн), тобто "середня заробітна плата американця за день". Результатами автор поділився у своєму TikTok.
"Подивимося, що я зможу купити за ці гроші: 2 буханки хліба за $10, 1,5 кг яловичини — $20, 1,5 кг філе лосося — $25, 2,5 кг свинячої вирізки — $14, 1 кг крабових поличок — $7, 1 кг шинки з індички — $15, 500 г італійського сиру — $7, 2,5 кг кукурудзи — $4, 1 кг помідорів — $4, 1 кг огірків — $3, 1 кг фініків — $9, 1 кг бананів — $2, 1 кг авокадо — $7, 1 кг перців — $5", — розповідає Саша у кадрі.
Ціни на інші продукти в США
- Ящик яєць — 19 доларів;
- 700 г масла — 7;
- 1 л вершків — 2;
- 4 кг креветок — 30;
- 4 хвости лобстера — 20;
- 6 банок консервованої квасолі — 5;
- 4,5 кг консервованої кукурудзи — 7;
- 400 г хрустких паличок — 10;
- 1 кг йогурт — 6;
- 20 л води — 4;
- 500 г чипсів — 5 доларів;
- 1 кг черешні — 9.
"Думаю, я набрав достатньо продуктів. Пора вже їх сканувати. Моя дружина якраз цим займається. Отже, друзі, набрав продуктів на 202 долари! Ось стільки продуктів я можу купити на свою одноденну зарплату в Америці. А скільки вийде купити продуктів у вашій?" — поцікавився Саша у підписників.
Дискусія у коментарях
- "На мою денну зарплату можна купити тільки серветки, щоб сльози витирати, дивлячись ваше відео", — написав один з учасників обговорення;
- Інший додав: "В Україні на денну зарплату можна тільки на маршрутці проїхати в один бік";
- "Приїжджай у Казахстан. ЗП за місяць 200$, ціни такі самі!" — посміявся наступний користувач.
Один з уважних глядачів вирішив перевірити загальну суму й вказав авторові на помилку. "Братан, я рахував на калькуляторі, у мене вийшло на 243 долари", — зауважив він. "Красава, але я округляв цифри, щоб центи не рахувати", — виправдався Саша.
Інші внесли корективи, додавши, що насправді загальна сума становить 255 долари. Тобто з вказаного списку продуктів потрібно було б частину прибрати.
Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:
- Блогерка та підприємниця Софія Ванівська в рамках експерименту порівняла ціни на продукти в українських та польських магазинах. Дівчина була вражена, коли почала підбивати підсумки.
- Крім того, жителька Австралії після візиту в один із супермаркетів мережі Aldi випадково помітила у своєму чеку незрозумілий платіж в $20. Ця сума дорівнювала 10% від всіх її покупок ($269,25) й маркувалась як "продукти".
Також ми розповідали про 7 мудрих правил, за якими живуть багаті люди.