"Пожалуйста, остановись": 7 гениальных фраз, которые поставят грубиянов на место

Невоспитанные люди часто окружают нас. Мы сталкиваемся с ними на работе, в магазинах и ресторанах, в общественном транспорте, даже дома.

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Впрочем, справиться с грубостью не так сложно, как вы можете подумать. Существует несколько тактик: борьба с грубостью, установление личных границ, перевод разговора с негативной стороны, сохранение спокойствия и хладнокровия, пишет CNBC.

Вот фразы, которые требуют уважения и ставят грубых людей на место:

1. "Вы выглядите разочарованными. Что-то не так?"

Это классическая тактика перенаправления. Вы сосредотачиваете разговор на другом человеке, а не на себе.

Иногда людям просто нужно небольшое напоминание, что они на самом деле ведут себя по поводу чего-то совсем другого, чем обсуждаемая тема. И часто возможность поразмышлять над этим или поговорить об этом меняет всю ситуацию.

Похожие фразы:

"Вы сейчас переживаете что-то, что так на вас влияет?"

"У вас есть проблема? Вы хотите поговорить об этом?"

"Я сделал что-то, что вас расстроило?"

2. "Я удивлен, что вам комфортно говорить такие вещи"

Откровенный ответ на чью-то грубость является ключевым компонентом эффективной борьбы с невежливостью. Используя эту фразу, вы сообщаете собеседнику, что то, что он говорит, неприемлемо, и что, возможно, ему нужно пересмотреть свои слова.

Исследования показали, что напоминание кому-то о том, что он груб, может заставить его осознать, что ему нужно исправить свое поведение.

Похожие фразы:

"Вы слушаете себя?"

"Вы осознаете, что вы говорите и как вы это говорите?"

"Вы осознаете, что кажетесь резким и агрессивным?"

3. "Не могли бы вы повторить это?"

Это похоже на предыдущую фразу, за исключением того, что вы не говорите это прямо — вы намекаете, что вам не нравится то, что они только что сказали.

Такие фразы останавливают разговор и заставляют собеседника переосмыслить то, что он говорит, одновременно четко давая понять, что вы не позволите ему продолжаться.

Похожие фразы:

"Почему ты используешь эти слова [или этот тон] со мной?"

"То, как ты говоришь [или что ты говоришь], не очень помогает".

"Можете ли вы понизить голос [или изменить свое отношение]?"

4. "Как мы можем сосредоточиться на том, чтобы это было хорошо для нас обоих?"

Это пример установления границ, главного аспекта преодоления грубости. Вы спокойно даете человеку понять, что отказываетесь продолжать текущую ситуацию, и перенаправляете негативную энергию в позитивное русло.

Похожие фразы:

"Можем ли мы решить это более продуктивно?"

"Давайте прекратим негатив и сосредоточимся на поиске решения".

"Почему бы нам не продолжить это, если мы можем уважать друг друга?"

Фото: freepik

5. "Я понимаю вашу точку зрения"

Сказать, что вы понимаете, что кто-то говорит, несмотря на то, как он это говорит, разряжает ситуацию.

Часто одной из главных причин грубости, особенно на рабочем месте, является страх быть незамеченным или не обратить на вас внимания. Простое "Я понимаю вашу точку зрения" преодолевает это препятствие.

Похожие фразы:

"Я рад, что вы делитесь со мной своей точкой зрения".

"Это точно способ взглянуть на это".

"Я вас понимаю".

6. "Я вижу, что вы чем-то расстроены. Не могли бы вы объяснить мне проблему спокойнее?"

Вот еще одна фраза типа "Я вас понимаю" с дополнительным "оставайтесь спокойными". Вы приглашаете человека продолжить говорить, но (и это важно) подчеркиваете, что разговор не может продолжаться так, как он начался. Это одновременно устанавливает границы и разряжает обстановку.

Похожие фразы:

"Давай немного изменим тон, чтобы я мог сосредоточиться на том, что ты говоришь, а не на том, как ты это говоришь".

"Я знаю, что ты разочарован, но мы можем решить это, если ты немного сбавишь тон".

"Понятно, что это важно для тебя, но давай отступим на шаг назад и начнем медленно".

7. "Пожалуйста, остановись"

Эта очень простая просьба может остановить грубое поведение или разговор. Главное, однако, сказать это тихо и вежливо. Сочетание грубости с грубостью только обостряет ситуацию.

Похожие фразы:

"Не говори [и не делай] этого, пожалуйста".

"Не мог бы ты успокоиться?"

"Пожалуйста, дайте мне шанс высказаться".

Если ничего не помогает, ничего не говорите или уходите прочь. Ничего не говорить и просто молча смотреть на другого человека иногда может быть самым эффективным методом подавления агрессии или грубости.

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