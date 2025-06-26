Для кишечника и сияющей кожи: 11 продуктов, которые стоит добавить в рацион уже сейчас

Когда вы имеете дело с проблемами кишечника, одной из лучших категорий продуктов, которые стоит употреблять, являются пребиотики.

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Пребиотики, как объясняет Элизабет Шарп, доктор медицинских наук, IFMCP, сертифицированный врач и основательница Health Meets Wellness, — это неперевариваемые компоненты пищи, которые питают полезные бактерии (также известные как пробиотики) в вашем кишечнике. Они являются типом пищевых волокон, добавляет зарегистрированный диетолог-нутрициолог Лорен Манакер, которые проходят через пищеварительную систему, чтобы помочь питать микробиом и способствовать здоровой кишечной флоре, пишет Vogue.

Доктор Шарп говорит, что для получения максимальной пользы стоит регулярно употреблять разнообразные пребиотические продукты. Лучшие из них, которые вы можете добавить в свой рацион:

Чеснок

Врач Манакер говорит, что одна порция чеснока (равная трем зубчикам) содержит около 2,1 г пребиотической клетчатки. "Он поддерживает здоровье сердца, помогая снизить кровяное давление и уровень холестерина", — добавляет она. Кроме того, чеснок повышает иммунитет и обладает антиоксидантными свойствами.

Корень цикория

Один сырой корень цикория содержит около 4,1 г пребиотической клетчатки на порцию и общее содержание клетчатки 4,7 г. Врач Манакер говорит, что это отличная альтернатива кофе и хорошо способствует пищеварению.

Лук

Лук можно добавлять во многие блюда для усиления вкуса. Доктор Шарп отмечает, что полстакана сырого лука содержит около 1,2 г пребиотической клетчатки.

Полстакана сырого лука содержит около 1,2 г пребиотической клетчатки Фото: pixabay.com

Грибы

Многие виды грибов являются отличным источником пребиотической клетчатки. Врач Манакер указывает на грибы шиитаке, вешенки и майтаке как яркие примеры; они содержат пребиотические волокна, такие как бета-глюканы, которые поддерживают иммунную систему, могут помочь снизить уровень холестерина и поддерживать сбалансированный уровень сахара в крови.

Бананы

Один банан среднего размера содержит 0,7 г пребиотической клетчатки и 3 г общей клетчатки. Врач Манакер рекомендует есть банан, когда он немного недозрел, чтобы получить максимальную пользу от пребиотиков. "На этом этапе они содержат больше устойчивого крахмала, который действует как мощный пребиотик", — говорит специалист.

Банан стоит есть, когда он немного недозрел Фото: Shutterstock

Грецкие орехи

Грецкие орехи являются здоровой (и вкусной) закуской и отличным источником пребиотической клетчатки. Четверть стакана даст 0,5 г пребиотической клетчатки. В качестве дополнительного бонуса, врач Манакер говорит, что грецкие орехи связаны с выработкой соединений из пробиотиков, называемых постбиотиками, которые также поддерживают здоровье кишечника.

Лук порей

Примером приготовленных пребиотиков, к которым вы можете обратиться во время следующего приема пищи, является полстакана вареного лука-порея, который содержит 1,7 г пребиотической клетчатки и два грамма общей клетчатки.

Нут

Врач Манакер говорит, что нут является источником питательных веществ и богат белком, витаминами и минералами. Она добавляет, что одна чашка вареного нута содержит 2,1 г пребиотической клетчатки и 12,5 г общей клетчатки.

Одна чашка вареного нута содержит 2,1 г пребиотической клетчатки Фото: Freepik

Топинамбур

Топинамбур содержит 2,4 г пребиотической клетчатки. Врач Манакер добавляет, что он богат инулином, который является типом пребиотической клетчатки, питающей полезные бактерии, поддерживая здоровье кишечника. Благодаря слегка ореховому, но сладкому вкусу его можно есть сырым, жареным или добавлять в салаты и гарниры.

Сердцевины артишоков

Сердцевины артишоков также являются прекрасным источником пребиотической клетчатки. Врач Манакер говорит, что одна чашка вареного артишока содержит 5 г пребиотической клетчатки. Он также богат антиоксидантами, витаминами С и К, магнием, калием и другими необходимыми минералами.

Семена льна

Семена льна имеют множество преимуществ, таких как снижение уровня холестерина и контроль веса, но они также известны тем, что помогают при проблемах с кишечником. Доктор Шарп утверждает, что столовая ложка семян льна содержит около 0,6 г пребиотической клетчатки, которая питает полезные кишечные бактерии.

Преимущества пребиотических продуктов

Оба эксперта соглашаются, что употребление пребиотических продуктов имеет много преимуществ. Основные:

Улучшение пищеварения.

Лучшее усвоение питательных веществ (особенно необходимых минералов, таких как кальций и магний).

Укрепление иммунной системы.

Уменьшение воспаления.

Улучшение психического здоровья.

Укрепление естественного барьера кожи и увеличение сияния.

Пребиотики жизненно важны для поддержания полезных бактерий в микробиоме. "Способствуя сбалансированной среде кишечника, пребиотики могут помочь уменьшить размножение вредных бактерий и регулировать пищеварение", — говорит врач Манакер.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.

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