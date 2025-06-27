Мужчине предложили $258 тысяч, чтобы он навсегда уехал из города

Американский рэпер 50 Cent заявил, что заплатит немалую сумму, чтобы избавиться от социалиста-демократа Зохрана Мамдани и его плана "облагать налогами богатых" после того, как кандидат в мэры Нью-Йорка упомянул имя музыканта в подкасте.

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Рэпер выложил отрывок видео в свой Instagram, однако он уже исчез с его страницы, об этом пишет New York Post.

"Откуда он взялся? Чей это друг? Мне не нравится этот план. Нет. Я дам ему 258 750 долларов и билет первого класса в один конец из Нью-Йорка", — написал 50 Cent.

Рэпер, настоящее имя которого — Кертис Джеймс Джексон III, ответил на комментарии Мамдани относительно повышения налогов во время выступления в The Breakfast Club.

"Мы говорим о корпорациях, которые зарабатывают миллионы долларов не на доходах, а на прибылях", — сказал Мамдани в интервью 11 июня о своем плане повышения налогов для бизнеса и богатых.

"А второе — это налогообложение 1% самых богатых жителей Нью-Йорка. Речь идет о людях, которые зарабатывают миллион долларов в год или больше, облагая их только путем фиксированного увеличения налога на 2%", — сказал он в подкасте.

Более того, политик упомянул имя музыканта во время своей речи.

"Я знаю, что если 50 Cent слушает, он не будет этим доволен. Ему, как правило, не нравится эта налоговая политика, но я хочу четко заявить, что это примерно 20 000 долларов в год", — сказал Мамдани.

Рэпер, чье чистое состояние оценивается почти в миллиард долларов, добавил: "Я тоже скажу [президенту] Трампу то, что он сказал!".

Напомним, Фокус ранее писал, что:

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Рэпер 50 Cent бросил сломанный микрофон в поклонников во время выступления.

Кроме того, 50 Cent заявил, что он пожалел о покупке роскошного 52-комнатного особняка легендарного боксера Майка Тайсона.