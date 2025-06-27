Чоловікові запропонували $258 тисяч, аби він назавжди поїхав з міста

Американський репер 50 Cent заявив, що заплатить чималу суму, щоб позбутися соціаліста-демократа Зохрана Мамдані та його плану "оподатковувати багатих" після того, як кандидат у мери Нью-Йорка згадав ім'я музиканта в подкасті.

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Репер виклав уривок відео у свій Instagram, проте він уже зник з його сторінки, про це пише New York Post.

"Звідки він взявся? Чий це друг? Мені не подобається цей план. Ні. Я дам йому 258 750 доларів і квиток першого класу в один кінець з Нью-Йорка", – написав 50 Cent.

Репер, справжнє ім'я якого – Кертіс Джеймс Джексон III, відповів на коментарі Мамдані щодо підвищення податків під час виступу в The Breakfast Club.

"Ми говоримо про корпорації, які заробляють мільйони доларів не на доходах, а на прибутках", – сказав Мамдані в інтерв'ю 11 червня про свій план підвищення податків для бізнесу та багатих.

"А друге — це оподаткування 1% найбагатших жителів Нью-Йорка. Йдеться про людей, які заробляють мільйон доларів на рік або більше, оподатковуючи їх лише шляхом фіксованого збільшення податку на 2%", — сказав він у подкасті.

Ба більше, політик згадав імʼя музиканта під час своєї промови.

"Я знаю, що якщо 50 Cent слухає, він не буде цим задоволений. Йому, як правило, не подобається ця податкова політика, але я хочу чітко заявити, що це приблизно 20 000 доларів на рік", — сказав Мамдані.

Репер, чий чистий статок оцінюється майже в мільярд доларів, додав: "Я теж скажу [президенту] Трампу те, що він сказав!".

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

50 Cent приніс із собою на фотосесію $3,5 мільйона готівкою.

Репер 50 Cent кинув зламаний мікрофон у шанувальників під час виступу.

Крім того, 50 Cent заявив, що він пожалкував про купівлю розкішного 52-кімнатного особняка легендарного боксера Майка Тайсона.