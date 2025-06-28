Не пропустите: 9 лучших сериалов, которые выйдут в июле 2025 года (видео)

В следующем месяце киноделы порадуют мир выпуском новинок на любой вкус — от романтической комедии до возвращения уже знакомого зрителям Декстера, от сериала о дикой природе до экранизации романа короля ужасов Стивена Кинга. В BBC собрали подборку июльских премьер, которые не следует игнорировать.

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В подборку вошли 9 сериалов, которые будут выходить на экраны в течение июля. В издании собрали информацию не только об их сюжете, но и о датах премьер и платформах, на которых новинки можно будет посмотреть.

"Баллард" — с 9 июля на Prime Video

Ранее зрители уже имели возможность насладиться основным сериалом "Босх" из 7 сезонов, где американский актер Титус Велливер сыграл детектива полиции Лос-Анджелеса, и его продолжение "Босх: Наследие" на три сезона. Теперь на экраны выходит новый спин-офф — "Баллард".

Новинка, как и "Босх", основана на романах американского писателя и автора детективных романов Майкла Коннели. По сюжету главную героиню — детектива Рене Баллард, которую сыграла актриса и модель Мэгги Кью — переводят на должность руководителя подразделения нераскрытых дел. Офис расположен в мрачном подвале, а команда состоит из внештатных полицейских и волонтеров, которые разбираются в серьезных, но давних преступлениях. Они ищут серийного убийцу и расследуют смерть неизвестного мужчины.

Сам Гарри Босх, уже знакомый фанатам основного сериала, также появится в спин-оффе — он будет консультировать новую команду.

"Слишком" — с 10 июля на Netflix

Новинка от продюсера и сценариста Лены Данхэм — это дерзкая и смешная история, созданная ею в соавторстве с мужем, британским музыкантом Луисом Фелбером, и вдохновленная их отношениями.

Главную героиню — телепродюсера из Нью-Йорка, которая только что вышла из длительных отношений — сыграла Меган Солтер. По сюжету Джессика убегает из Лондона в надежде пережить роман будто из кино. Там она встречает мужчину мечты — инди-музыканта Феликс, роль которого исполнил Уилл Шарп.

Отмечается, что юмор в сериале в значительной степени будет построен на комических различиях между британской и американской культурами. Сама Данхэм появится на экранах в роли сестры главной героини.

Electric Bloom — с 10 июля на Disney Channel и с 17 сентября на Disney+

В центре сюжета — вымышленная поп-группа, которая несмотря на странное название становится самой известной в мире. Ее основывают трое девушек, которые знакомятся еще в школе. Для Поузи, Джейд и Тюлип популярность оказывается неожиданным, но увлекательным открытием.

"Дикие создания" (The Wild Ones) — с 11 июля на Apple TV+

Новый сериал о природе рассказывает историю трех исследователей, которые отправляются в отдаленные уголки планеты на поиски редких животных. Цель героев — заснять "дикие создания" и помочь ученым в сохранении их видов.

В Малайзии исследователи ищут малайского тигра, в Индонезии — яванского носорога, а в Монголии — гобийского медведя. Троица общительных и симпатичных путешественников состоит из Виане (оператор), Деклана (фотограф) и Альдо (бывшего морпеха и проводника). О своих приключениях они будут рассказывать сами.

Герои будут оставлять камеры и позже возвращаться, чтобы проверить, какие животные попали на видео. Также в сериале будут кадры с воздуха и съемки с близкого расстояния. В одном из эпизодов исследователь будет наблюдать за гориллой-отцом и его сыном лично.

"Декстер: Воскресение" — с 11 июля на Paramount+ Premium

Речь идет уже о четвертом сериале во франшизе о судебно-медицинском эксперте в Майами, который тайно убивал убийц, чтобы восстановить справедливость. В новом продолжении Декстер переезжает в Нью-Йорк, чтобы наладить отношения со взрослым сыном Гаррисоном, которого сыграл американский актер Джек Элкотт.

Также среди знакомых лиц, которые можно будет увидеть на экране — звезда "Игры престолов" Питер Динклэйдж в роли миллиардера и культовая актриса Ума Турман, которая сыграет руководительницу его службы безопасности. И новая история не завершит франшизу, продюсер Клайд Филлипс намекнул, что историю Декстера собираются снимать еще "много лет".

"Институт" — с 13 июля на MGM+

Этот сериал основан на романе автора ужасов Стивена Кинга. В центре сюжета — подросток Люк Эллис, который после похищения оказывается в загадочном заведении, где содержат детей с телекинетическими способностями.

Самого Люка сыграл сын звезд кино Джо Фримен. Также на экране появятся Мэри-Луиз Паркер — в роли директора института мисс Сигсби, которая будет учить похищенных детей контролировать силы, чтобы использовать их в собственных целях — и Бен Барнс — в роли бывшего полицейского, который будет помогать подросткам сбежать.

Ожидается, что это будет медленный, но жуткий триллер.

"Неукротимый" — с 17 июля на Netflix

Актер и комик Эрик Бана, который уже зарекомендовал себя в триллере, сыграл агента Службы национальных парков, который расследует жестокое убийство в известном американском парке Йеллоустоун. Кажется, что убийца знает парк как свои пять пальцев. И, как указано в описании, "темные секреты" из прошлого самого Кайла и парка, могут быть не менее опасными, чем преступник.

Второго главного героя сыграл Сэм Нилл, а бывшую жену — Розмари ДеВитт. Также в сериале появится Лили Сантьяго в роли молодой рейнджерши.

"Вашингтон Блэк" (Washington Black) — с 3 июля на Hulu в США и Disney+

Этот сериал является экранизацией романа канадской писательницы Эси Эдугян. Вашингтон Блэк — это имя главного героя, за историей которого зрители будут следить в двух временных линиях. В прошлом он — порабощенный мальчик с плантации сахарного тростника на Барбадосе, одновременно художник и вундеркинд. Тич помогает мальчику сбежать на воздушном шаре, и так он попадает в Новую Шотландию, где находит своего наставника. В настоящем он — взрослый мужчина, который влюбляется в Тессу, чей отец требует от нее сокрытия своего происхождения.

Самого Вашингтона сыграли двое актеров: в детстве — Эдди Каранжа, а во взрослом возрасте — Эрнест Кингсли-младший. Его избранницу сыграла британская актриса Иола Эванс, а роль веча исполнил Том Эллис, знакомый зрителям по главной роли в сериале "Люцифер". Наставника главного героя сыграл Стерлинг К. Браун.

"Лианн" (Leanne) — с 31 июля на Netflix (трейлера еще нет)

Комедию создала стендаперка Лианн Морган совместно с легендой телевидения, американским сценаристом и продюсером Чаком Лорри. Сама Морган сыграла женщину, которую после 33 лет в браке оставляет муж, и вдруг она оказывается в мире свиданий.

Кадр из сериала "Лианн" (Leanne) Фото: Netflix

Роль сестры главной героини исполнила Кристен Джонсон, и их мать — Селия Уэстон. Сериал будет иметь 16 эпизодов.

Кадр из нового сериала "Лианн" Фото: Netflix

Напомним, 27 июня состоялась премьера 3 сезона культового южнокорейского сериала "Игра в кальмара". Новые серии продолжат историю игрока №м 456 Сон Ги Хуна.

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