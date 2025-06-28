Не пропустіть: 9 найкращих серіалів, які вийдуть у липні 2025 (відео)

Наступного місяця кінороби порадують світ випуском новинок на будь-який смак — від романтичної комедії до повернення вже знайомого глядачам Декстера, від серіалу про дику природу до екранізації роману короля жахів Стівена Кінга. У BBC зібрали добірку липневих прем’єр, які не слід ігнорувати.

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До добірки увійшли 9 серіалів, які виходитимуть на екрани впродовж липня. У виданні зібрали інформацію не лише про їхній сюжет, але й про дати прем’єр та платформи, на яких новинки можна буде подивитись.

"Баллард" — з 9 липня на Prime Video

Раніше глядачі вже мали можливість насолодитись основним серіалом "Босх" з 7 сезонів, де американський актор Тітус Веллівер зіграв детектива поліції Лос-Анджелеса, та його продовження "Босх: Спадок" на три сезони. Тепер на екрани виходить новий спін-офф — "Баллард".

Новинка, як і "Босх", заснована на романах американського письменника й автора детективних романів Майкла Коннелі. За сюжетом головну героїню — детективку Рене Баллард, яку зіграла акторка й модель Меггі К'ю — переводять на посаду керівниці підрозділу нерозкритих справ. Офіс розташований у похмурому підвалі, а команда складається з позаштатних поліціянтів і волонтерів, які розбираються у серйозних, але давніх злочинах. Вони шукають серійного вбивцю та розслідують смерть невідомого чоловіка.

Сам Гаррі Босх, вже знайомий фанатам основного серіалу, також з’явиться у спін-оффі — він консультуватиме нову команду.

"Занадто" — з 10 липня на Netflix

Новинка від продюсерки й сценаристки Лени Данхем — це зухвала й смішна історія, створена нею у співавторстві з чоловіком, британським музикантом Луїсом Фелбером, і натхненна їхніми стосунками.

Головну героїню — телепродюсерку з Нью-Йорка, яка щойно вийшла з тривалих стосунків — зіграла Меган Солтер. За сюжетом Джессіка тікає з Лондона в надії пережити роман ніби з кіно. Там вона зустрічає чоловіка мрії — інді-музиканта Фелікс, роль якого виконав Вілл Шарп.

Зазначається, що гумор у серіалі значною мірою буде побудований на комічних відмінностях між британською та американською культурами. Сама Данхем з’явиться на екранах у ролі сестри головної героїні.

Electric Bloom — з 10 липня на Disney Channel і з 17 вересня на Disney+

У центрі сюжету — вигаданий попгурт, який попри дивну назву стає найвідомішим у світі. Його засновують троє дівчат, які знайомляться ще у школі. Для Поузі, Джейд і Тюліп популярність виявляється несподіваним, але захопливим відкриттям.

"Дикі створіння" (The Wild Ones) — з 11 липня на Apple TV+

Новий серіал про природу розповідає історію трьох дослідників, які вирушають у віддалені куточки планети на пошуки рідкісних тварин. Мета героїв — зафільмувати "дикі створіння" й допомогти вченим у збереженні їхніх видів.

У Малайзії дослідники шукають малайського тигра, в Індонезії — яванського носорога, а в Монголії — гобійського ведмедя. Трійця товариських й симпатичних мандрівників складається з Віане (оператор), Деклана (фотограф) і Альдо (колишнього морпіха й провідника). Про свої пригоди вони розповідатимуть самі.

Герої залишатимуть камери й пізніше повертатимуться, щоб перевірити, які тварини потрапили на відео. Також у серіалі будуть кадри з повітря й фільмування зблизька. В одному з епізодів дослідник спостерігатиме за горилою-батьком і його сином особисто.

"Декстер: Воскресіння" — з 11 липня на Paramount+ Premium

Йдеться вже про четвертий серіал у франшизі про судово-медичного експерта у Маямі, який таємно вбивав убивць, щоб відновити справедливість. У новому продовженні Декстер переїжджає у Нью-Йорк, щоб налагодити стосунки з дорослим сином Гаррісоном, якого зіграв американський актор Джек Елкотт.

Також серед знайомих облич, які можна буде побачити на екрані — зірка "Гри престолів" Пітер Дінклейдж в ролі мільярдера та культова акторка Ума Турман, яка зіграє керівницю його служби безпеки. І нова історія не завершить франшизу, продюсер Клайд Філліпс натякнув, що історію Декстера збираються знімати ще "багато років".

"Інститут" — з 13 липня на MGM+

Цей серіал заснований на романі автора жахів Стівена Кінга. У центрі сюжету — підліток Люк Елліс, який після викрадення опиняється у загадковому закладі, де утримують дітей з телекінетичними здібностями.

Самого Люка зіграв син зірок кіно Джо Фрімен. Також на екрані з’являться Мері-Луїз Паркер — в ролі директорки інституту міс Сігсбі, яка вчитиме викрадених дітей контролювати сили, щоб використати їх у власних цілях — і Бен Барнс — в ролі колишнього поліціянта, який допомагатиме підліткам втекти.

Очікується, що це буде повільний, але моторошний трилер.

"Неприборканий" — з 17 липня на Netflix

Актор і комік Ерік Бана, який вже зарекомендував себе в трилера, зіграв агента Служби національних парків, який розслідує жорстоке вбивство у відомому американському парку Єллоустоун. Видається, що вбивця знає парк як свої п’ять пальців. І, як зазначено в описі, "темні секрети" з минулого самого Кайла та парку, можуть бути не менш небезпечними за злочинця.

Друга головного героя зіграв Сем Нілл, а колишню дружину — Розмарі Девітт. Також у серіалі з’явиться Лілі Сантьяго у ролі молодої рейнджерки.

"Вашингтон Блек" (Washington Black) — з 3 липня на Hulu у США та Disney+

Цей серіал є екранізацією роману канадської письменниці Есі Едугян. Вашингтон Блек — це ім’я головного героя, за історією якого глядачі стежитимуть у двох часових лініях. В минулому він — поневолений хлопчик з плантації цукрової тростини на Барбадосі, водночас художник і вундеркінд. Тіч допомагає хлопчику втекти на повітряній кулі, і так він потрапляє до Нової Шотландії, де знаходить свого наставника. У теперішньому він — дорослий чоловік, який закохується у Тессу, чий батько вимагає від неї приховування свого походження.

Самого Вашингтона зіграли двоє акторів: у дитинстві — Едді Каранжа, а в дорослому віці — Ернест Кінгслі-молодший. Його обраницю зіграла британська акторка Іола Еванс, а роль віча виконав Том Елліс, знайомий глядачам за головною роллю у серіалі "Люцифер". Наставника головного героя зіграв Стерлінг К. Браун.

"Ліанн" (Leanne) — з 31 липня на Netflix (трейлеру ще немає)

Комедію створила стендаперка Ліанн Морган спільно з легендою телебачення, американським сценаристом і продюсером Чаком Лоррі. Сама Морган зіграла жінку, яку після 33 років у шлюбі залишає чоловік, і раптом вона опиняється у світі побачень.

Кадр з серіалу "Ліанн" (Leanne) Фото: Netflix

Роль сестри головної героїні виконала Крістен Джонсон, і їхню матір — Селія Вестон. Серіал матиме 16 епізодів.

Кадр з нового серіалу "Ліанн" Фото: Netflix

Нагадаємо, 27 червня відбулася прем'єра 3 сезону культового південнокорейського серіалу "Гра в кальмара". Нові серії продовжать історію гравця №м 456 Сон Ґі Хуна.

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