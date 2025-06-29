Первый выход в свет в качестве супругов: ради Безоса и Санчес закрыли популярный бар в Венеции (фото)

Основатель Amazon Джефф Безос и журналистка Лорен Санчес впервые вышли в свет в качестве супругов, появившись в легендарном баре Harry's Bar в итальянской Венеции, ради которых любимый многими звездами ресторан закрыли от посетителей для проведения частного мероприятия.

Related video

Поскольку у Harry's нет своей стоянки водного такси, новобрачные пробрались к популярному у знаменитостей гламурный бар через расположенный неподалеку отель Monaco & Grand Canal, помахав рукой гостям, обедавшим на террасе, пишет Page Six.

Джефф Безос и Лорен Санчес на водном такси в Венеции Фото: AP

Джефф Безос и Лорен Санчес в Венеции Фото: Reuters

Однако к 9 вечера по местному времени место снова было заполнено людьми, а персонал ресторана хранил молчание о молодоженах.

В субботу Harry's Bar был временно закрыт для публики Фото: Backgrid

Объявление снаружи заведения гласило: "Закрыто для проведения частного мероприятия" Фото: Backgrid

Помимо того, что Harry's на время закрылся, пара полностью выкупила роскошные отели Aman и Gritti Palace для своих гостей.

В то же время люди, ранее забронировавшие номера в отеле Aman, были переселены с компенсацией в отель St. Regis.

Чем известен Harry’s Bar

"Гарри бар" был открыт еще в 1931 году. Сейчас он является дорогим рестораном с классической итальянской кухней. Именно в здесь изобрели персиковый коктейль "Беллини" и карпаччо — ломтики сырой говядины, приправленной специальным соусом. "Гарри бар" также известен своим коктейлем "Сухой мартини", которое тут подают в маленьком стакане без ножки. Кроме того, особую известность заведению принесло оссобуко, то есть тушеная телячья голяшка, которое в "Гарри баре" готовят только по воскресеньям.

"Гарри бар" был излюбленным рестораном писателя Эрнеста Хемингуэя. Кроме того, среди других известных клиентов были режиссеры Альфред Хичкок и Вуди Аллен, актеры Чарли Чаплин и Джордж Клуни, винодел Филипп де Ротшильд, миллиардер Аристотель Онассис и многие другие.

Напомним, в субботу, 28 июня, Джефф Безос и Лорен Санчес сочетались браком на острове Сан-Джорджо-Маджоре около Венеции. Стоимость свадьбы оценивается в $55 млн.

Тем временем в сети появилось фото эксклюзивного приглашения на "свадьбу века". Пользователи не оценили дизайнерскую задумку, отметив "отсутствие вкуса".