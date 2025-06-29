Перший вихід у світ як подружжя: заради Безоса і Санчес закрили популярний бар у Венеції (фото)

Засновник Amazon Джефф Безос і журналістка Лорен Санчес уперше вийшли у світ як подружжя, з'явившись у легендарному барі Harry's Bar в італійській Венеції, заради яких улюблений багатьма зірками ресторан закрили від відвідувачів для проведення приватного заходу.

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Оскільки у Harry's немає своєї стоянки водного таксі, молодята пробралися до популярного у знаменитостей гламурного бару через розташований неподалік готель Monaco & Grand Canal, помахавши рукою гостям, які обідали на терасі, пише Page Six.

Джефф Безос і Лорен Санчес на водному таксі у Венеції Фото: AP

Джефф Безос і Лорен Санчес у Венеції Фото: Reuters

Однак до 9 вечора за місцевим часом місце знову було заповнене людьми, а персонал ресторану зберігав мовчання про молодят.

У суботу Harry's Bar був тимчасово закритий для публіки Фото: Backgrid

Оголошення зовні закладу свідчило: "Закрито для проведення приватного заходу" Фото: Backgrid

Крім того, що Harry's на час закрився, пара повністю викупила розкішні готелі Aman і Gritti Palace для своїх гостей.

Водночас людей, які раніше забронювали номери в готелі Aman, було переселено з компенсацією в готель St. Regis.

Чим відомий Harry's Bar

"Гаррі бар" було відкрито ще 1931 року. Нині він є дорогим рестораном із класичною італійською кухнею. Саме тут винайшли персиковий коктейль "Белліні" і карпаччо — скибочки сирої яловичини, приправленої спеціальним соусом. "Гаррі бар" також відомий своїм коктейлем "Сухий мартіні", який тут подають у маленькій склянці без ніжки. Крім того, особливу популярність закладу принесло оссобуко, тобто тушкована теляча гомілка, яку в "Гаррі барі" готують тільки по неділях.

"Гаррі бар" був улюбленим рестораном письменника Ернеста Хемінгуея. Крім того, серед інших відомих клієнтів були режисери Альфред Гічкок і Вуді Аллен, актори Чарлі Чаплін і Джордж Клуні, винороб Філіп де Ротшильд, мільярдер Арістотель Онассіс і багато інших.

Нагадаємо, у суботу, 28 червня, Джефф Безос і Лорен Санчес одружилися на острові Сан-Джорджо-Маджоре біля Венеції. Вартість весілля оцінюють у $55 млн.

Тим часом у мережі з'явилося фото ексклюзивного запрошення на "весілля століття". Користувачі не оцінили дизайнерську задумку, зазначивши "відсутність смаку".