Трамп выпустил новую линейку духов "Victory 45-47": сколько стоят флаконы (фото)

45-й и 47-й президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп предложил сторонникам купить флакон духов, выпущенных по случаю инаугурации и второй победы на выборах. Коллекция называется Fight Fight Fight Fight, а духи — "Victory 45-47". Флакон — это статуя Трампа из "розового золота".

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Глава Белого дома уверен, что в новом аромате сочетаются мотивы "победы, силы и успеха". Американский политик в соцсети Truth Social призвал покупать духи для женщин и мужчин. На специальном портале указано, что при покупке двух флаконов можно сэкономить 100 долларов.

По мнению Дональда Трампа, владельцы "Victory 45-47" будут наслаждаться ароматами из новой коллекции и побеждать. При этом президент США желающих сразу направляет в интернет-магазин, на котором можно приобрести новые духи.

"Ароматы Trump уже здесь. Они называются "Victory 45-47", потому что в их мотивах — Победа, Сила и Успех — для мужчин и женщин", — написал Трамп в Truth Social.

Сообщение главы Белого дома появилось в 2:27 1 июля (по Киеву). За пол суток публикации поставили "лайк" почти 14 тыс. подписчиков, которые сделали 3 тыс. репостов.

Духи Трампа — сообщение президента США о Victory 45-47 Фото: Скриншот

Духи Трампа — детали

Портал, на котором можно приобрести духи Трампа, называется gettrumpfragrances. На главной странице указано название коллекции и есть краткое описание идеи. Аромат предназначен для "патриотов, которые никогда не отступают, как Трамп".

Цена новых духов Трампа — 249 долл. Женский аромат "воплощает уверенность, красоту и непревзойденную решительность, изысканный, нежно женственный аромат, который станет вашим любимым ароматом для любого события". Мужской — "сочетает насыщенные мужские ноты с изысканным, стойким послевкусием". Также отмечается, что это лимитированная коллекция, посвященная его победе на выборах, и она предназначена для тех, кто "руководствуется силой, уверенностью и целеустремленностью".

Какие ингредиенты духов и какие составляющие запаха, на портале Трампа не указано.

Духи Трампа — новый аромат Victory 45-47 для женщин и мужчин — новый аромат Victory 45-47 Фото: Скриншот

В Telegram-канале "Bild на русском" напомнили, что Трамп не впервые продает рекламную продукцию в свою честь. Например, он торговал золотыми кроссовками, часами, Библией. Согласно данным CNN, в 2023 году на подобных товарах американский президент заработал 7,2 млн долл.

Отметим, 1 июля таблоид Daily Mail рассказал о новом инциденте в Белом доме, связанном с Дональдом Трампом. Выяснилось, что американский президент заметил африканскую журналистку Хариани Верас и назвал ее красивой. После этого журналистка получила памятную президентскую монету.

Напоминаем, президент Трамп планирует депортировать из США миллиардера Илона Маска, который начал критиковать его экономическую политику.