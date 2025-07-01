Трамп випустив нову лінійку парфумів "Victory 45-47": скільки коштують флакони (фото)

45-й та 47-й президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп запропонував прихильникам купити флакон парфумів, випущених з нагоди інавгурації та другої перемоги на виборах. Колекція називається Fight Fight Fight, а парфуми — "Victory 45-47". Флакон — це статуя Трампа з "рожевого золота".

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Глава Білого дому впевнений, що у новому ароматі поєднуються мотиви "перемоги, сили та успіху". Американський політик у соцмережі Truth Social закликав купувати парфуми для жінок та чоловіків. На спеціальному порталі вказано, що при купівлі двох флаконів можна зекономити 100 доларів.

На думку Дональда Трампа, власники "Victory 45-47" насолоджуватимуть ароматами з нової колекції та перемагатимуть. При цьому президент США охочих відразу спрямовує в інтернет-магазин, на якому можна придбати нові парфуми.

"Аромати Trump вже тут. Вони називаються "Victory 45-47", бо в їхніх мотивах — Перемога, Сила та Успіх — для чоловіків і жінок", — написав Трамп у Truth Social.

Допис глави Білого дому з'явився о 2:27 1 липня (за Києвом). Протягом пів доби публікацію вподобали майже 14 тис. підписників, які зробили 3 тис. репостів.

Парфуми Трампа - допис президента США про Victory 45-47 Фото: Скриншот

Парфуми Трампа — деталі

Портал, на якому можна придбати парфуми Трампа, називається gettrumpfragrances. На головній сторінці вказана назва колекції та є короткий опис ідеї. Аромат призначений для "патріотів, які ніколи не відступають, як Трамп".

Ціна нових парфумів Трампа — 249 дол. Жіночий аромат "втілює впевненість, красу та неперевершену рішучість, вишуканий, ніжно жіночний аромат, який стане вашим улюбленим ароматом для будь-якої події". Чоловічий — "поєднує насичені чоловічі ноти з вишуканим, стійким післясмаком". Також наголошується, що це лімітована колекція, присвячена його перемозі на виборах, і вона призначена для тих, хто "керується силою, впевненістю та цілеспрямованістю".

Які інгредієнти парфумів та які складові запаху, на порталі Трампа не вказано.

Парфуми Трампа - новий аромат Victory 45-47 для жінок та чоловіків Фото: Скриншот

У Telegram-каналі "Bild на русском" нагадали, що Трамп не вперше продає рекламну продукцію на свою честь. Наприклад, він торгував золотими кросівками, годинниками, Біблією. Згідно з даними CNN, у 2023 році на подібних товарах американський президент заробив 7,2 млн дол.

Зазначимо, 1 липня таблоїд Daily Mail розповів про новий інцидент у Білому домі, пов'язаний з Дональдом Трампом. З'ясувалось, що американський президент помітив африканську журналістку Харіані Верас і назвав її красивою. Після цього журналістка отримала пам'ятну президентську монету.

Нагадуємо, президент Трамп планує депортувати з США мільярдера Ілона Маска, який почав критикувати його економічну політику.