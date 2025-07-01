Украинский Иисус получил степень доктора философии (видео)

Украинец Иисус Райчук успешно защитил докторскую диссертацию. Профессор Киевского национального университета имени Т.Г. Шевченко Сергей Толюпа подчеркнул, что он к этому шел четыре года.

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Защита Иисуса Райчука состоялась 30 июня. Как известно из записи трансляции, свою работу он представил специализированному ученому совету КНУ имени Т.Г. Шевченко.

Украинец с неординарным именем получал докторскую степень, обучаясь по специальности "Компьютерные науки". Название его диссертации — "Модели и методы управления потоками персональных данных субъектов образовательной среды в условиях диджитализации".

За присуждение Райчуку степени доктора философии проголосовали единогласно. В своем финальном слове диссертант, к которому Толюпа обратился как к Иисусу Васильевичу, поблагодарил за замечания и рекомендации, предоставленные ему, а также потраченное на него время.

"Для меня эта сфера очень откликается, она мне нравится. Это то, где я себя вижу — образование и моя компания, где я работаю, то есть технологии, связанные с образованием. Я очень рад, что она вам понравилась. Спасибо за теплые отзывы", — сказал Райчук.

Руководителем диссертанта была доктор технических наук и доцент кафедры технологий управления Юлия Хлевна. По просьбе Толюпы она включила камеру в конце онлайн-встречи, чтобы продемонстрировать свою радостную улыбку.

"Она очень волновалась, я помню эти семинары... Поэтому я желаю успехов. Главное — вы достигли этого результата", — подчеркнул доктор технических наук.

Напомним, в Минюсте сообщили, какими наиболее редкими именами называли детей в 2024 году. Например, в столице, популярными мужскими именами были Матвей, Марк, Александр и Артем, а редко употребляемыми — Аквамарин, Сириус, Клим и Султан.

В апреле стало известно, что в Мексике неизвестный решил подшутить над актером, который в образе Иисуса нес крест. Шутника ждало "мгновенное возмездие" в стиле Брюса Ли.