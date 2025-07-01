Український Ісус здобув ступінь доктора філософії (відео)

Українець Ісус Райчук успішно захистив докторську дисертацію. Професор Київського національного університету імені Т.Г. Шевченка Сергій Толюпа підкреслив, що він до цього йшов чотири роки.

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Захист Ісуса Райчука відбувся 30 червня. Як відомо з запису трансляції, свою роботу він презентував спеціалізованій вченій раді КНУ імені Т.Г. Шевченка.

Українець з неординарним іменем здобував докторський ступінь, навчаючись за спеціальністю "Комп’ютерні науки". Назва його дисертації — "Моделі та методи управління потоками персональних даних суб’єктів освітнього середовища в умовах діджиталізації".

За надання Райчуку ступеня доктора філософії проголосували одноголосно. У своєму фінальному слові дисертант, до якого Толюпа звернувся як до Ісуса Васильовича, подякував за зауваження й рекомендації, надані йому, а також витрачений на нього час.

"Для мене ця сфера дуже відгукується, вона мені подобається. Це те, де я себе бачу — освіта і моя компанія, де я працюю, тобто технології, пов’язані з освітою. Я дуже радий, що вона вам сподобалась. Дуже дякую за теплі відгуки", — сказав Райчук.

Керівницею дисертанта була докторка технічних наук і доцентка кафедри технологій управління Юлія Хлевна. На прохання Толюпи вона увімкнула камеру наприкінці онлайн-зустрічі, щоб продемонструвати свою радісну посмішку.

"Вона дуже хвилювалася, я пам’ятаю ці семінари… Тому я бажаю успіхів. Головне — ви досягли цього результату", — підкреслив доктор технічних наук.

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