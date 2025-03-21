Абубакір, Орислава, Рахіл: названо найрідкісніші та найпопулярніші імена в Україні за 2024 рік

Вподобання батьків різняться залежно від регіону: на заході частіше зустрічаються немовлята Вікторії та Артеми, на сході — Катерини та Дмитрики, на півночі — Анни та Максими, а на півдні — Марії та Владислави.

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В Міністерстві юстиції України розповіли, як називали дітей українські батьки у різних областях протягом минулого року. Список найпопулярніших і найрідкісніших імен українців 2024 року народження відомство опублікувало у Facebook.

Як називали дітей у Києві та Київській області

У столиці Україні найпопулярнішими іменами стали: Матвій, Марк, Олександр, Артем, Софія, Соломія, Єва, Марія.

Найрідкісніші імена у Києві: Аквамарін, Сіріус, Клім, Султан, Квітка, Ірма, Янголя, Вірляна.

Популярні та рідковживані імена Києва та Київської області за 2024 рік Фото: Скриншот

Найпопулярніші імена Київської області: Тимофій, Артем, Марк, Олександр, Соломія, Марія, Мія, Дарина.

Найрідше у Київській області давали дітям імена: Аліхан, Левон, Теофіл, Ельш, Хрусталіна, Каліна, Мадіна, Мелісса.

Житомирська область

Найпоширеніші імена немовлят на Житомирщині: Андрій, Владислав, Євгеній, Олександр, Поліна, Ілона, Кароліна, Дар'я.

Найрідкісніші імена Житомирської області: Авель, Метео, Рангар, Тенгіз, Альвіна, Вірсавія, Орислава, Суламіта.

Черкаська область

Найпоширеніші імена дітей Черкаської області: Артем, Богдан, Данило, Дмитро, Софія, Мирослава, Мілана, Поліна.

Найрідкісніші імена Черкаської області: Веремій, Елізар, Нахман, Мілош, Аріслап, Джумейра, Віона, Тіфані.

Популярні та рідковживані імена Житомирської та Черкаської областей за 2024 рік Фото: Пресслужба Мін'юсту

Волинська область

Найпоширеніші імена на Волині: Артем, Ілля, Марк, Дмитро, Злата, Уляна, Христина, Анастасія.

Найбільш рідкісні імена Волинської області: Матей, Дарій, Марсіян, Рангар, Ванесса, Юїсьюань, Лукірія, Авігея.

Львівська область

Найпопулярніші імена: Матвій, Давид, Артем, Денис, Вікторія, Анна, Емілія, Вероніка.

Рідковживані імена Львівської області: Нікодим, Арас, Климентій, Амадей, Вірсавія-Ярослава, Таїта, Арета, Драгана.

Закарпатська область

На Закарпатті найпоширеніші імена: Арсен, Олег, Павло, Роман, Таїсія, Любов, Емілія, Олівія.

Рідкісні імена Закарпатської області: Брендон, Жомбор, Зетень, Каміль, Айріс, Мірабелла, Мелодія, Кадар.

Івано-Франківська область

Найпоширеніші імена Івано-Франківщини: Денис, Данило, Іван, Ярослав, Вероніка, Христина, Ангеліна, Аріна.

Рідковживані імена: Абубакір, Левій, Едісей, Натан, Доротея, Майя, Ніколь, Розалія.

Найпопулярніші та найрідкісніші імена західних областей Фото: Пресслужба Мін'юсту

Чернівецька область

Найпопулярніші імена: Лука, Іван, Остан, Євгеній, Аріана, Сільвія, Ольвія, Соломія.

Найрідше в Чернівецькій області називали дітей іменами: Дорел, Браїн, Амос, Ольгерд, Джізеллі, Кайя, Лалла, Табіта.

Тернопільська область

Найпоширеніші імена: Антон, Марк, Орест, Устим, Руслана, Богдана, Кароліна, Оксана.

Рідковживані імена Тернопільщіни: Вогнедар, Вінсент, Імран, Матео, Божена, Ія, Ревека, Сабіна.

Рівненська область

Найбільш популярні імена: Андрій, Дмитро, Ілля, Тимофій, Христина, Злата, Соломія, Мілана.

Рідко називали дітей іменами: Елізар, Нафанаїл, Гедеон, Деметрій, Барбі, Долорес, Рахіл, Дзвенислава.

Хмельницька область

Найпоширеніші імена: Артем, Макар, Матвій, Тимофій, Вікторія, Соломія, Марія, Анастасія.

Найбільш рідковживані імена Хмельниччини: Дарій, Калін, Воїслав, Ратмір, Власія, Мелітея, Ніколетта, Б'янка.

Найпопулярніші та найрідкісніші імена Чернівецької, Тернопільської, Рівненської, Хмельницької областей Фото: Пресслужба Мін'юсту

Вінницька область

Найбільш популярні імена: Артем, Богдан, Максим, Матвій, Софія, Мілана, Соломія, Єва.

Рідковживані імена: Килим, Рувим, Кемаль, Еммануїл, Вівея, Мальва, Ро, Ая.

Одеська область

Найпоширеніші імена: Данило, Михайло, Олександр, Тимофій, Маргарита, Єлизавета, Ксенія, Єва.

Рідкісні імена: Вінлі, Конон, Самуїл, Кенау, Луна, Олімпіада, Ясна, Сіяна.

Миколаївська область

Популярні імена: Владислав, Дмитро, Богдан, Максим, Марія, Валерія, Єва, Дар'я.

Рідковживані імена Миколаївщини: Ара, Арістарх, Шахзод, Ірінарх, Палі, Аурелія-Алексія, Тахміна, Еліна.

Кіровоградська область

Найбільш популярні імена Кіровоградської області: Богдан, Макар, Максим, Захар, Аделіна, Стефанія, Мілана, Софія.

Найунікальніші імена: Мурад, Азарій, Кемаль, Руфус, Стела, Каталея, Авіва, Маліка.

Унікальні та популярні імена Вінницької, Одеської, Миколаївської та Кіровоградської областей Фото: Пресслужба Мін'юсту

Чернігівська область

Найпопулярніші імена: Артем, Дмитро, Максим, Олександр, Вікторія, Анна, Валерія, Іванна.

Рідковживані імена Чернігівщини: Жадан, Карим, Маркус, Ділан, Айлін, Радміра, Альбіна, Амелія.

Сумська область

Найпоширеніші імена Сумської області: Владислав, Захар, Егор, Ярослав, Софія, Аліса, Аріна, Вікторія.

Найрідкісніші імена: Арей, Семиоель, Мухаммед-Мустафа, Радж, Глафіра, Аксінья, Весеміра, Кателея.

Полтавська область

Найбільш популярні імена Полтавської області: Артем, Віктор, Назар, Роман, Уляна, Марія, Злата, Олександра.

Рідковживані імена новонароджених: Абрам, Світозар, Айк, Карапет, Бетані, Каталіна, Феміда, Алія.

Харківська область

Найпоширеніші імена Харківщини: Тимофій, Богдан, Дмитро, Олександр, Кира, Катерина, Софія, Мілана.

Рідковживані імена немовлят: Амір, Джаміль, Філін, Аяз, Айша, Моніка, Ассоль, Жасмін.

Рідкісні та популярні імена Чернігівської, Сумської, Полтавської та Харківської областей Фото: Пресслужба Мін'юсту

Дніпропетровська область

Найбільш популярні імена: Артур, Кирило, Микита, Михайло, Єлизавета, Мирослава, Кіра, Ніколь.

Рідковживані імена Дніпропетровської області: Дарій, Леон, Мірон, Тамерлан, Арнела, Лія, Ясмін, Хана.

Донецька область

Найпоширеніші імена: Матвій, Єгор, Давид, Вадим, Аліса, Діана, Софія, Варвара.

Рідкісні імена новонароджених у Донецькій області: Аліджан, Семиоель, Сурен, Геворг, Клеопатра, Мія, Саміра, Михайліна.

Запорізька область

Найбільш популярні імена: Богдан, Марк, Назар, Артем, Софія, Аліса, Мілана, Марія.

Рідковживані імена на Запоріжжі: Елісей, Дамір, Мірон, Еней, Мія, Віталіна, Варвара, Глафір.

Херсонська область

Найпоширеніші імена Херсонської області: Тимофій, Ярослав, Артем, Максим, Соломія, Вікторія, Єва, Уляна.

Найунікальніші імена новонароджених: Амірхан, Шаміль, Салман, Елезар, Мілія, Сумайя, Аделіада, Муніра.

Найрідкісніші та найпопулярніші імена Дніпропетровської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей Фото: Пресслужба Мін'юсту

У відомстві зауважили, що через тимчасову окупацію росіянами дані з частини Донецької області та з Луганщини є неповними.

Нагадаємо, 17 січня Міністерство юстиції публікувало найпопулярніші імена в Україні за 2024 рік. Загалом по всіх областях дівчаток найчастіше називали Міланами, Соломіями, Аннами, Софіями, Маріями, Катеринами, Полінами та Вікторіями, а хлопчиків — Максимами, Богданами, Артемами, Дмитрами, Андріями, Михайлами, Денисами, Данилами, Тимофіями, Макарами та Марками. Усього за 2024 рік в Україні народилося понад 176 000 дітей.

Фокус 2 січня писав, які імена дали своїм дітям українські зірки, які стали батьками у 2024 році.