Абубакир, Орислава, Рахил: названы самые редкие и самые популярные имена в Украине за 2024 год
Предпочтения родителей различаются в зависимости от региона: на западе чаще встречаются младенцы Виктории и Артемы, на востоке — Екатерины и Димы, на севере — Анны и Максимы, а на юге — Марии и Владиславы.
В Министерстве юстиции Украины рассказали, как называли детей украинские родители в разных областях в течение прошлого года. Список самых популярных и самых редких имен украинцев 2024 года рождения ведомство опубликовало в Facebook.
Как называли детей в Киеве и Киевской области
В столице Украины самыми популярными именами стали: Матвей, Марк, Александр, Артем, София, Соломия, Ева, Мария.
Самые редкие имена в Киеве: Аквамарин, Сириус, Клим, Султан, Цветок, Ирма, Ангела, Вирляна.
Самые популярные имена Киевской области: Тимофей, Артем, Марк, Александр, Соломия, Мария, Мия, Дарья, Дарина.
Реже всего в Киевской области давали детям имена: Алихан, Левон, Теофил, Эльш, Хрусталина, Калина, Мадина, Мелисса.
Житомирская область
Самые распространенные имена младенцев на Житомирщине: Андрей, Владислав, Евгений, Александр, Полина, Илона, Каролина, Каролина, Дарья.
Самые редкие имена Житомирской области: Авель, Метео, Рангар, Тенгиз, Альвина, Вирсавия, Орислава, Суламита.
Черкасская область
Самые распространенные имена детей Черкасской области: Артем, Богдан, Даниил, Дмитрий, София, Мирослава, Милана, Полина.
Самые редкие имена Черкасской области: Веремий, Элизар, Нахман, Милош, Арислап, Джумейра, Виона, Тифани.
Волынская область
Самые распространенные имена на Волыни: Артем, Илья, Марк, Дмитрий, Злата, Ульяна, Кристина, Анастасия.
Наиболее редкие имена Волынской области: Матей, Дарий, Марсиян, Рангар, Ванесса, Юисьюань, Лукирия, Авигея.
Львовская область
Самые популярные имена: Матвей, Давид, Артем, Денис, Виктория, Анна, Эмилия, Вероника, Эмилия.
Редко употребляемые имена Львовской области: Никодим, Арас, Климентий, Амадей, Вирсавия-Ярослава, Таита, Арета, Драгана.
Закарпатская область
На Закарпатье самые распространенные имена: Арсен, Олег, Павел, Роман, Таисия, Любовь, Эмилия, Оливия.
Редкие имена Закарпатской области: Брендон, Жомбор, Зетень, Камиль, Айрис, Мирабелла, Мелодия, Кадар.
Ивано-Франковская область
Самые распространенные имена Ивано-Франковской области: Денис, Даниил, Иван, Ярослав, Вероника, Кристина, Ангелина, Арина.
Редко употребляемые имена: Абубакир, Левий, Эдисей, Натан, Доротея, Майя, Николь, Розалия.
Черновицкая область
Самые популярные имена: Лука, Иван, Остан, Евгений, Ариана, Сильвия, Ольвия, Соломия.
Реже всего в Черновицкой области называли детей именами: Дорел, Браин, Амос, Ольгерд, Джизелли, Кайя, Лалла, Табита.
Тернопольская область
Самые распространенные имена: Антон, Марк, Орест, Устим, Руслана, Богдана, Каролина, Оксана.
Редко употребляемые имена Тернопольщины: Вогнедар, Винсент, Имран, Матео, Божена, Ия, Ревека, Сабина.
Ровенская область
Наиболее популярные имена: Андрей, Дмитрий, Илья, Тимофей, Кристина, Злата, Соломия, Милана.
Редко называли детей именами: Элизар, Нафанаил, Гедеон, Деметрий, Барби, Долорес, Рахил, Дзвенислава.
Хмельницкая область
Самые распространенные имена: Артем, Макар, Матвей, Тимофей, Виктория, Соломия, Мария, Анастасия.
Наиболее редко употребляемые имена Хмельнитчины: Дарий, Калин, Воислав, Ратмир, Власия, Мелитея, Николетта, Бьянка.
Винницкая область
Наиболее популярные имена: Артем, Богдан, Максим, Матвей, София, Милана, Соломия, Ева.
Редко употребляемые имена: Килим, Рувим, Кемаль, Эммануил, Вивея, Мальва, Ро, Ая.
Одесская область
Самые распространенные имена: Даниил, Михаил, Александр, Тимофей, Маргарита, Елизавета, Ксения, Ева.
Редкие имена: Винли, Конон, Самуил, Кенау, Луна, Олимпиада, Ясная, Сияна.
Николаевская область
Популярные имена: Владислав, Дмитрий, Богдан, Максим, Мария, Валерия, Ева, Дарья.
Редко употребляемые имена Николаевщины: Ара, Аристарх, Шахзод, Иринарх, Пали, Аурелия-Алексия, Тахмина, Элина.
Кировоградская область
Наиболее популярные имена Кировоградской области: Богдан, Макар, Максим, Захар, Аделина, Стефания, Милана, София.
Самые уникальные имена: Мурад, Азарий, Кемаль, Руфус, Стела, Каталея, Авива, Малика.
Черниговская область
Самые популярные имена: Артем, Дмитрий, Максим, Александр, Виктория, Анна, Валерия, Анна, Иванна.
Редко употребляемые имена Черниговщины: Жадан, Карим, Маркус, Дилан, Айлин, Радмира, Альбина, Амелия.
Сумская область
Самые распространенные имена Сумской области: Владислав, Захар, Егор, Ярослав, София, Алиса, Арина, Виктория.
Самые редкие имена: Арей, Семиоэль, Мухаммед-Мустафа, Радж, Глафира, Аксинья, Весемира, Кателея.
Полтавская область
Наиболее популярные имена Полтавской области: Артем, Виктор, Назар, Роман, Ульяна, Мария, Злата, Александра.
Редко употребляемые имена новорожденных: Абрам, Светозар, Айк, Карапет, Бетани, Каталина, Фемида, Алия.
Харьковская область
Самые распространенные имена Харьковщины: Тимофей, Богдан, Дмитрий, Александр, Кира, Екатерина, София, Милана.
Редко употребляемые имена младенцев: Амир, Джамиль, Филин, Аяз, Айша, Моника, Ассоль, Жасмин.
Днепропетровская область
Наиболее популярные имена: Артур, Кирилл, Никита, Михаил, Елизавета, Мирослава, Кира, Николь.
Редко употребляемые имена Днепропетровской области: Дарий, Леон, Мирон, Тамерлан, Арнела, Лия, Ясмин, Хана.
Донецкая область
Самые распространенные имена: Матвей, Егор, Давид, Вадим, Алиса, Диана, София, Варвара.
Редкие имена новорожденных в Донецкой области: Алиджан, Семиоэль, Сурен, Геворг, Клеопатра, Мия, Самира, Михайлина.
Запорожская область
Наиболее популярные имена: Богдан, Марк, Назар, Артем, София, Алиса, Милана, Мария.
Редко употребляемые имена на Запорожье: Елисей, Дамир, Мирон, Эней, Мия, Виталина, Варвара, Глафир.
Херсонская область
Самые распространенные имена Херсонской области: Тимофей, Ярослав, Артем, Максим, Соломия, Виктория, Ева, Ульяна.
Самые уникальные имена новорожденных: Амирхан, Шамиль, Салман, Елезар, Милия, Сумайя, Аделиада, Мунира.
В ведомстве отметили, что из-за временной оккупации россиянами данные из части Донецкой области и с Луганщины являются неполными.
Напомним, 17 января Министерство юстиции публиковало самые популярные имена в Украине за 2024 год. В целом по всем областям девочек чаще всего называли Миланами, Соломиями, Аннами, Софиями, Мариями, Екатеринами, Полинами и Викториями, а мальчиков — Максимами, Богданами, Артемами, Дмитриями, Андреями, Михаилами, Денисами, Даниилами, Тимофеями, Макарами и Марками. Всего за 2024 год в Украине родилось более 176 000 детей.
Фокус 2 января писал, какие имена дали своим детям украинские звезды, которые стали родителями в 2024 году.