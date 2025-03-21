Абубакир, Орислава, Рахил: названы самые редкие и самые популярные имена в Украине за 2024 год

Предпочтения родителей различаются в зависимости от региона: на западе чаще встречаются младенцы Виктории и Артемы, на востоке — Екатерины и Димы, на севере — Анны и Максимы, а на юге — Марии и Владиславы.

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В Министерстве юстиции Украины рассказали, как называли детей украинские родители в разных областях в течение прошлого года. Список самых популярных и самых редких имен украинцев 2024 года рождения ведомство опубликовало в Facebook.

Как называли детей в Киеве и Киевской области

В столице Украины самыми популярными именами стали: Матвей, Марк, Александр, Артем, София, Соломия, Ева, Мария.

Самые редкие имена в Киеве: Аквамарин, Сириус, Клим, Султан, Цветок, Ирма, Ангела, Вирляна.

Популярные и редко употребляемые имена Киева и Киевской области за 2024 год Фото: Скриншот

Самые популярные имена Киевской области: Тимофей, Артем, Марк, Александр, Соломия, Мария, Мия, Дарья, Дарина.

Реже всего в Киевской области давали детям имена: Алихан, Левон, Теофил, Эльш, Хрусталина, Калина, Мадина, Мелисса.

Житомирская область

Самые распространенные имена младенцев на Житомирщине: Андрей, Владислав, Евгений, Александр, Полина, Илона, Каролина, Каролина, Дарья.

Самые редкие имена Житомирской области: Авель, Метео, Рангар, Тенгиз, Альвина, Вирсавия, Орислава, Суламита.

Черкасская область

Самые распространенные имена детей Черкасской области: Артем, Богдан, Даниил, Дмитрий, София, Мирослава, Милана, Полина.

Самые редкие имена Черкасской области: Веремий, Элизар, Нахман, Милош, Арислап, Джумейра, Виона, Тифани.

Популярные и редко употребляемые имена Житомирской и Черкасской областей за 2024 год Фото: прес-служба Мін'юсту

Волынская область

Самые распространенные имена на Волыни: Артем, Илья, Марк, Дмитрий, Злата, Ульяна, Кристина, Анастасия.

Наиболее редкие имена Волынской области: Матей, Дарий, Марсиян, Рангар, Ванесса, Юисьюань, Лукирия, Авигея.

Львовская область

Самые популярные имена: Матвей, Давид, Артем, Денис, Виктория, Анна, Эмилия, Вероника, Эмилия.

Редко употребляемые имена Львовской области: Никодим, Арас, Климентий, Амадей, Вирсавия-Ярослава, Таита, Арета, Драгана.

Закарпатская область

На Закарпатье самые распространенные имена: Арсен, Олег, Павел, Роман, Таисия, Любовь, Эмилия, Оливия.

Редкие имена Закарпатской области: Брендон, Жомбор, Зетень, Камиль, Айрис, Мирабелла, Мелодия, Кадар.

Ивано-Франковская область

Самые распространенные имена Ивано-Франковской области: Денис, Даниил, Иван, Ярослав, Вероника, Кристина, Ангелина, Арина.

Редко употребляемые имена: Абубакир, Левий, Эдисей, Натан, Доротея, Майя, Николь, Розалия.

Самые популярные и самые редкие имена западных областей Фото: прес-служба Мін'юсту

Черновицкая область

Самые популярные имена: Лука, Иван, Остан, Евгений, Ариана, Сильвия, Ольвия, Соломия.

Реже всего в Черновицкой области называли детей именами: Дорел, Браин, Амос, Ольгерд, Джизелли, Кайя, Лалла, Табита.

Тернопольская область

Самые распространенные имена: Антон, Марк, Орест, Устим, Руслана, Богдана, Каролина, Оксана.

Редко употребляемые имена Тернопольщины: Вогнедар, Винсент, Имран, Матео, Божена, Ия, Ревека, Сабина.

Ровенская область

Наиболее популярные имена: Андрей, Дмитрий, Илья, Тимофей, Кристина, Злата, Соломия, Милана.

Редко называли детей именами: Элизар, Нафанаил, Гедеон, Деметрий, Барби, Долорес, Рахил, Дзвенислава.

Хмельницкая область

Самые распространенные имена: Артем, Макар, Матвей, Тимофей, Виктория, Соломия, Мария, Анастасия.

Наиболее редко употребляемые имена Хмельнитчины: Дарий, Калин, Воислав, Ратмир, Власия, Мелитея, Николетта, Бьянка.

Самые популярные и редкие имена Черновицкой, Тернопольской, Ровенской, Хмельницкой областей Фото: прес-служба Мін'юсту

Винницкая область

Наиболее популярные имена: Артем, Богдан, Максим, Матвей, София, Милана, Соломия, Ева.

Редко употребляемые имена: Килим, Рувим, Кемаль, Эммануил, Вивея, Мальва, Ро, Ая.

Одесская область

Самые распространенные имена: Даниил, Михаил, Александр, Тимофей, Маргарита, Елизавета, Ксения, Ева.

Редкие имена: Винли, Конон, Самуил, Кенау, Луна, Олимпиада, Ясная, Сияна.

Николаевская область

Популярные имена: Владислав, Дмитрий, Богдан, Максим, Мария, Валерия, Ева, Дарья.

Редко употребляемые имена Николаевщины: Ара, Аристарх, Шахзод, Иринарх, Пали, Аурелия-Алексия, Тахмина, Элина.

Кировоградская область

Наиболее популярные имена Кировоградской области: Богдан, Макар, Максим, Захар, Аделина, Стефания, Милана, София.

Самые уникальные имена: Мурад, Азарий, Кемаль, Руфус, Стела, Каталея, Авива, Малика.

Уникальные и популярные имена Винницкой, Одесской, Николаевской и Кировоградской областей Фото: прес-служба Мін'юсту

Черниговская область

Самые популярные имена: Артем, Дмитрий, Максим, Александр, Виктория, Анна, Валерия, Анна, Иванна.

Редко употребляемые имена Черниговщины: Жадан, Карим, Маркус, Дилан, Айлин, Радмира, Альбина, Амелия.

Сумская область

Самые распространенные имена Сумской области: Владислав, Захар, Егор, Ярослав, София, Алиса, Арина, Виктория.

Самые редкие имена: Арей, Семиоэль, Мухаммед-Мустафа, Радж, Глафира, Аксинья, Весемира, Кателея.

Полтавская область

Наиболее популярные имена Полтавской области: Артем, Виктор, Назар, Роман, Ульяна, Мария, Злата, Александра.

Редко употребляемые имена новорожденных: Абрам, Светозар, Айк, Карапет, Бетани, Каталина, Фемида, Алия.

Харьковская область

Самые распространенные имена Харьковщины: Тимофей, Богдан, Дмитрий, Александр, Кира, Екатерина, София, Милана.

Редко употребляемые имена младенцев: Амир, Джамиль, Филин, Аяз, Айша, Моника, Ассоль, Жасмин.

Редкие и популярные имена Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской областей Фото: прес-служба Мін'юсту

Днепропетровская область

Наиболее популярные имена: Артур, Кирилл, Никита, Михаил, Елизавета, Мирослава, Кира, Николь.

Редко употребляемые имена Днепропетровской области: Дарий, Леон, Мирон, Тамерлан, Арнела, Лия, Ясмин, Хана.

Донецкая область

Самые распространенные имена: Матвей, Егор, Давид, Вадим, Алиса, Диана, София, Варвара.

Редкие имена новорожденных в Донецкой области: Алиджан, Семиоэль, Сурен, Геворг, Клеопатра, Мия, Самира, Михайлина.

Запорожская область

Наиболее популярные имена: Богдан, Марк, Назар, Артем, София, Алиса, Милана, Мария.

Редко употребляемые имена на Запорожье: Елисей, Дамир, Мирон, Эней, Мия, Виталина, Варвара, Глафир.

Херсонская область

Самые распространенные имена Херсонской области: Тимофей, Ярослав, Артем, Максим, Соломия, Виктория, Ева, Ульяна.

Самые уникальные имена новорожденных: Амирхан, Шамиль, Салман, Елезар, Милия, Сумайя, Аделиада, Мунира.

Самые редкие и популярные имена Днепропетровской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей Фото: прес-служба Мін'юсту

В ведомстве отметили, что из-за временной оккупации россиянами данные из части Донецкой области и с Луганщины являются неполными.

Напомним, 17 января Министерство юстиции публиковало самые популярные имена в Украине за 2024 год. В целом по всем областям девочек чаще всего называли Миланами, Соломиями, Аннами, Софиями, Мариями, Екатеринами, Полинами и Викториями, а мальчиков — Максимами, Богданами, Артемами, Дмитриями, Андреями, Михаилами, Денисами, Даниилами, Тимофеями, Макарами и Марками. Всего за 2024 год в Украине родилось более 176 000 детей.

Фокус 2 января писал, какие имена дали своим детям украинские звезды, которые стали родителями в 2024 году.