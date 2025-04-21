У стилі Брюса Лі: актор в образі Ісуса провчив місцевого за недоречну витівку (відео)

У Мексиці невідомий під час хресного ходу на Великдень вирішив пожартувати над актором, який був в образі Ісуса Христа та ніс хрест. Однак за це пранкера чекала "миттєва відплата" у стилі удару від Брюса Лі.

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Про це повідомляє What's the Jam.

Журналісти пишуть, що цей епізод стався у вечір Страсної п'ятниці в місті Веракруз. Тоді віряни вирішили пройти "хресною дорогою" за християнськими традиціями, коли Христос йшов з хрестом до Голгофи.

Однак під час ходи стався непередбачуваний інцидент — невідомий у чорному почав притримувати хреста, а потім й зовсім сів на нього. Актор-вірянин, який грав Спасителя, не оцінив такого вчинку пранкера.

У відповідь на дії "жартівника", чоловік розізлився, відкинув хреста та вирішив негайно провчити нахабу. Чоловік підійшов та вдарив жартівника в стилі східних єдиноборств, додавши іспанською лайливі слова.

Невідомий щось сказав у відповідь, однак більше вирішив не жартувати. Згодом "Ісус" повернувся до продовження хресної ходи — взяв хреста і продовжив церемонію.

Відео з цим інцидентом стало вірусним в TikTok: його переглянули майже 31 млн разів, має 1,5 млн лайків та майже 29,5 тис. коментарів. У соцмережах користувачі активно ділилися своєю думкою про побачене.

Найбільше юзери вподобали наступні коментарі:

"Ісус такого не пробачив";

"Кунг-фу Ісус? Здається, я бачив усе!";

"Цей чоловік в образі Ісуса правильно зробив, що дав прочуханки негіднику";

"Сподіваюся, що цьому довбню пояснять суть "хресної ходи". Інакше цьому йолопу ще буде прилітати";

"Цей жартівник точно християнин? Такі витівки є дуже недоречними, тому й актор правильно зробив, що врізав йому".

Раніше вчені розповіли, як насправді міг виглядати Ісус. Вони переконані, що справжній опис Бога християн мав абсолютно відмінний вигляд від того, який вкорінився в уявленні християн.

Згодом стало відомо, що як ШІ-образ Ісуса порадив готуватись до кінця світу. Створений образ християнського Спасителя у вигляді ШІ-образу закликав вірян готуватися до Апокаліпсису.