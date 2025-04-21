У стилі Брюса Лі: актор в образі Ісуса провчив місцевого за недоречну витівку (відео)
У Мексиці невідомий під час хресного ходу на Великдень вирішив пожартувати над актором, який був в образі Ісуса Христа та ніс хрест. Однак за це пранкера чекала "миттєва відплата" у стилі удару від Брюса Лі.
Про це повідомляє What's the Jam.
Журналісти пишуть, що цей епізод стався у вечір Страсної п'ятниці в місті Веракруз. Тоді віряни вирішили пройти "хресною дорогою" за християнськими традиціями, коли Христос йшов з хрестом до Голгофи.
Однак під час ходи стався непередбачуваний інцидент — невідомий у чорному почав притримувати хреста, а потім й зовсім сів на нього. Актор-вірянин, який грав Спасителя, не оцінив такого вчинку пранкера.
У відповідь на дії "жартівника", чоловік розізлився, відкинув хреста та вирішив негайно провчити нахабу. Чоловік підійшов та вдарив жартівника в стилі східних єдиноборств, додавши іспанською лайливі слова.
Невідомий щось сказав у відповідь, однак більше вирішив не жартувати. Згодом "Ісус" повернувся до продовження хресної ходи — взяв хреста і продовжив церемонію.
Відео з цим інцидентом стало вірусним в TikTok: його переглянули майже 31 млн разів, має 1,5 млн лайків та майже 29,5 тис. коментарів. У соцмережах користувачі активно ділилися своєю думкою про побачене.
Найбільше юзери вподобали наступні коментарі:
- "Ісус такого не пробачив";
- "Кунг-фу Ісус? Здається, я бачив усе!";
- "Цей чоловік в образі Ісуса правильно зробив, що дав прочуханки негіднику";
- "Сподіваюся, що цьому довбню пояснять суть "хресної ходи". Інакше цьому йолопу ще буде прилітати";
- "Цей жартівник точно християнин? Такі витівки є дуже недоречними, тому й актор правильно зробив, що врізав йому".
Раніше вчені розповіли, як насправді міг виглядати Ісус. Вони переконані, що справжній опис Бога християн мав абсолютно відмінний вигляд від того, який вкорінився в уявленні християн.
Згодом стало відомо, що як ШІ-образ Ісуса порадив готуватись до кінця світу. Створений образ християнського Спасителя у вигляді ШІ-образу закликав вірян готуватися до Апокаліпсису.