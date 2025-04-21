В стиле Брюса Ли: актер в образе Иисуса проучил местного за неуместную выходку (видео)

В Мексике неизвестный во время крестного хода на Пасху решил подшутить над актером, который был в образе Иисуса Христа и нес крест. Однако за это пранкера ждало "мгновенное возмездие" в стиле удара от Брюса Ли.

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Об этом сообщает What's the Jam.

Журналисты пишут, что этот эпизод произошел в вечер Страстной пятницы в городе Веракруз. Тогда верующие решили пройти "крестным путем" по христианским традициям, когда Христос шел с крестом к Голгофе.

Однако во время хода произошел непредсказуемый инцидент — неизвестный в черном начал придерживать крест, а потом и вовсе сел на него. Актер-верующий, который играл Спасителя, не оценил такого поступка пранкера.

В ответ на действия "шутника", мужчина разозлился, отбросил крест и решил немедленно проучить наглеца. Мужчина подошел и ударил шутника в стиле восточных единоборств, добавив на испанском бранные слова.

Неизвестный что-то сказал в ответ, однако больше решил не шутить. Впоследствии "Иисус" вернулся к продолжению крестного хода — взял крест и продолжил церемонию.

Видео с этим инцидентом стало вирусным в TikTok: его просмотрели почти 31 млн раз, имеет 1,5 млн лайков и почти 29,5 тыс. комментариев. В соцсетях пользователи активно делились своим мнением об увиденном.

Больше всего юзеры отметили следующие комментарии:

"Иисус такого не простил";

"Кунг-фу Иисус? Кажется, я видел все!";

"Этот человек в образе Иисуса правильно сделал, что дал взбучку негодяю";

"Надеюсь, что этому болвану объяснят суть "крестного хода". Иначе этому дураку еще будет прилетать";

"Этот шутник точно христианин? Такие выходки очень неуместны, поэтому и актер правильно сделал, что врезал ему".

Ранее ученые рассказали, как на самом деле мог выглядеть Иисус. Они убеждены, что настоящее описание Бога христиан имело совершенно отличный вид от того, который укоренился в представлении христиан.

Впоследствии стало известно, что как ИИ-образ Иисуса посоветовал готовиться к концу света. Созданный образ христианского Спасителя в виде ИИ-образа призвал верующих готовиться к Апокалипсису.