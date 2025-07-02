Будущее США и кровавые игры: появился первый трейлер "Бегущего человека" (видео)

Звезда "Бегущего человека" Глен Пауэлл и режиссер Эдгар Райт рассказали, каким будет новая экранизация романа Стивена Кинга. Антиутопический триллер выйдет на экраны 7 ноября.

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Глен Пауэлл, звезда Top Gun: Maverick, играет главного героя Бена Ричардса. Этот боевик-триллер является адаптацией антиутопической истории Стивена Кинга, опубликованной в 1982 году под псевдонимом Ричард Бахман. Первая экранизация с Арнольдом Шварценеггером 1987 года стала хитом, пишет EW.

Трейлер фильма "Бегущий человек"

В этом последнем фильме от режиссера фильмов "Зомби по имени Шон", "Скотт Пилигрим против всех" и "Малыш на драйве" безработный строитель Бен Ричардс попадает в убийственное игровое шоу, в котором участникам предлагается выжить как можно дольше в США недалекого будущего, где любому позволено их убивать. Чем дольше они продержаться, тем больше заработают, а игра заканчивается через 30 дней. Подвох в том, что еще никто не выжил в этом самоубийственном шоу. Так как на "Бегущего человека" охотится целая армия следопытов и убийц, называемых Охотниками, которые работают на всемогущий конгломерат этого будущего мира — Сеть.

По сюжету, персонаж Пауэлла не планировал становиться самым разыскиваемым в Америке. Бен Ричардс, у которого не хватает денег, и его жена Шейла (которую играет актриса "Грешников" Джейми Лоусон) отчаянно нуждаются в лекарстве для своей больной дочери. В качестве последнего средства он решает заработать немного денег, появившись в одном из (менее фатальных) реалити-шоу, транслируемых в дома людей через Free-Vee, версию телевидения будущего общества. Райт объясняет, что Ричардс "хочет пойти в здание Network, чтобы попасть на другое шоу, получить немного быстрых денег. Затем серия инцидентов приводит к тому, что он становится главным кандидатом на роль Бегущего человека".

Гленн Пауэлл сыграл Бена Ричардса в новом "Бегущем человеке" Фото: Paramount Pictures

Сеть в фильме в основном представлена ​​руководителем по имени Дэн Киллиан, которого играет Джош Бролин . Актер "Старикам тут не место" описывает Киллиана как "парня, который по сути создал это шоу, управляет им и любит создавать любой сценарий, который сможет эмоционально вовлечь в шоу больше людей, независимо от последствий". Бролин дружит с Райтом с тех пор, как познакомился с ним на Каннском кинофестивале 2007 года, так что он был рад получить роль в новом потенциальном хите.

А экстравагантного ведущего шоу Бобби Ти сыграл Колман Доминго из сериала "Бойтесь ходячих мертвецов". Доминго частично основывал свою роль на Джерри Спрингере, случайно посмотрев недавний документальный мини-сериал Netflix о противоречивом ведущем.

Бен Ричардс не единственный "Бегущий человек", который появится в фильме: еще двух бегунов играют Мартин Херлихи и Кэти О'Брайан.

А в команду Охотников попал Ли Пейс, сыгравший короля эльфов Трандуила в трилогии "Хоббит" и Карл Глусман ("Байкеры"). Глусман рассказал, что обучался под началом члена подразделения Специальной воздушной службы британской армии, чтобы научиться стрелять.

Ли Пейс получил роль Охотника в маске Фото: Paramount Pictures

Райт также дал небольшую роль своему соавтору сценария "Бегущего человека" Майклу Бэколлу, с которым он ранее сотрудничал в "Скотте Пилигриме против всех". Писатель даже появляется в трейлере фильма, говоря персонажу Пауэлла, что его изображение транслируется в прямом эфире на Free-Vee.

Прошло шесть лет с тех пор, как Райт снял свой последний полнометражный фильм — лондонскую историю ужасов "Прошлой ночью в Сохо". Но он всегда хотел экранизовать роман Стивена Кинга.

"Я, наверное, начал читать книги Стивена Кинга, когда мне было 12. Я прочитал "Бегущего человека" до того, как посмотрел фильм 1987 года", — рассказал Райт. Он был удивлен, как мало в фильме осталось от романа Кинга, так что хотел адаптировать его целиком.

Бэколл признает, что он и Райт беспокоились о том, что Кинг подумает об их работе после того, как они наконец отправили ему сценарий. "Мы оба были просто как на иголках, ожидая ответа. Но это был хороший ответ, так что это было очень большим облегчением", — рассказал сценарист.

Кадр из фильма "Бегущий человек" 2025 года Фото: Paramount Pictures

А Глен Пауэлл перед тем как приступить к съемкам звонил Том Крузу, чтобы выяснить, как тому удается постоянно бегать в своих фильмах и как к этому подготовиться.

Физическая подготовка Пауэлла была продиктована тем фактом, что Ричардс большую часть фильма не причиняет боль, а принимает ее.

"Я никогда не снимался в фильме, где меня так сильно били", — пошутил Пауэлл.

Пока Пауэлл физически готовил свое тело, Райт и художник-постановщик Маркус Роуленд создавали облик мира, в котором происходят наказания Ричардса. Жутковато, что антиутопическая книга Кинга на самом деле происходит в 2025 году. Вдохновлялись они и фильмом 1987 года и даже звонили Арнольду Шварценеггеру, который заявил, что они сделают "достойный ремейк".

Трейлер фильма "Бегущий человек" 1987 года

Напомним, ранее стало известно, что американский актер Вин Дизель работает над выходом нового фильма "Форсаж". Актер потребовал "воссоединить" главных героев Доминика Торетто и Брайана О'Коннора.

А Фокус писал о том, какой получилась спортивная драма Джозефа Косински о спортсменах "Формулы-1" c Брэдом Питтом в главной роли.