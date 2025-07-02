Майбутнє США та криваві ігри: з'явився перший трейлер "Людини, що біжить" (відео)

Зірка "Людини, що біжить" Глен Пауелл і режисер Едгар Райт розповіли, якою буде нова екранізація роману Стівена Кінга. Антиутопічний трилер вийде на екрани 7 листопада.

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Глен Пауелл, зірка Top Gun: Maverick, грає головного героя Бена Річардса. Цей бойовик-трилер є адаптацією антиутопічної історії Стівена Кінга, опублікованої 1982 року під псевдонімом Річард Бахман. Перша екранізація з Арнольдом Шварценеггером 1987 року стала хітом, пише EW.

Трейлер фільму "Людина, що біжить"

У цьому останньому фільмі від режисера фільмів "Зомбі на ім'я Шон", "Скотт Пілігрим проти всіх" і "Малюк на драйві" безробітний будівельник Бен Річардс потрапляє в убивче ігрове шоу, в якому учасникам пропонується вижити якнайдовше в США недалекого майбутнього, де будь-кому дозволено їх вбивати. Що довше вони протримаються, то більше зароблять, а гра закінчується через 30 днів. Підступ у тому, що ще ніхто не вижив у цьому самогубному шоу. Адже на "Людину, що біжить" полює ціла армія слідопитів і вбивць, званих Мисливцями, які працюють на всемогутній конгломерат цього майбутнього світу — Мережу.

За сюжетом, персонаж Пауелла не планував ставати найбільш розшукуваним в Америці. Бен Річардс, у якого бракує грошей, і його дружина Шейла (яку грає актриса "Грішників" Джеймі Лоусон) відчайдушно потребують ліків для своєї хворої доньки. Як останній засіб він вирішує заробити трохи грошей, з'явившись в одному з (менш фатальних) реаліті-шоу, що транслюються в будинки людей через Free-Vee, версію телебачення майбутнього суспільства. Райт пояснює, що Річардс "хоче піти в будівлю Network, щоб потрапити на інше шоу, отримати трохи швидких грошей. Потім серія інцидентів призводить до того, що він стає головним кандидатом на роль Людини, що біжить".

Гленн Пауелл зіграв Бена Річардса в новій "Людині, що біжить" Фото: Paramount Pictures

Мережа у фільмі в основному представлена керівником на ім'я Ден Кілліан, якого грає Джош Бролін. Актор "Старим тут не місце" описує Кілліана як "хлопця, який, по суті, створив це шоу, керує ним і любить створювати будь-який сценарій, який зможе емоційно залучити в шоу більше людей, незалежно від наслідків". Бролін дружить з Райтом відтоді, як познайомився з ним на Каннському кінофестивалі 2007 року, тож він був радий отримати роль у новому потенційному хіті.

А екстравагантного ведучого шоу Боббі Ті зіграв Колман Домінго з серіалу "Бійтеся ходячих мерців". Домінго частково засновував свою роль на Джеррі Спрінгері, випадково подивившись нещодавній документальний міні-серіал Netflix про суперечливого ведучого.

Бен Річардс не єдиний "Чоловік, що біжить", який з'явиться у фільмі: ще двох бігунів грають Мартін Герліхі та Кеті О'Браян.

А в команду Мисливців потрапив Лі Пейс, який зіграв короля ельфів Трандуїла в трилогії "Гоббіт" і Карл Глусман ("Байкери"). Глусман розповів, що навчався під керівництвом члена підрозділу Спеціальної повітряної служби британської армії, щоб навчитися стріляти.

Лі Пейс отримав роль Мисливця в масці Фото: Paramount Pictures

Райт також дав невелику роль своєму співавтору сценарію "Людини, що біжить" Майклу Беколлу, з яким він раніше співпрацював у "Скотті Пілігримі проти всіх". Письменник навіть з'являється в трейлері фільму, кажучи персонажу Пауелла, що його зображення транслюється в прямому ефірі на Free-Vee.

Минуло шість років відтоді, як Райт зняв свій останній повнометражний фільм — лондонську історію жахів "Минулої ночі в Сохо". Але він завжди хотів екранізувати роман Стівена Кінга.

"Я, напевно, почав читати книги Стівена Кінга, коли мені було 12. Я прочитав "Людину, що біжить" до того, як подивився фільм 1987 року", — розповів Райт. Він був здивований, як мало у фільмі залишилося від роману Кінга, тож хотів адаптувати його цілком.

Беколл визнає, що він і Райт непокоїлися про те, що Кінг подумає про їхню роботу після того, як вони нарешті надіслали йому сценарій. "Ми обидва були просто як на голках, чекаючи відповіді. Але це була хороша відповідь, тож це було дуже великим полегшенням", — розповів сценарист.

Кадр із фільму "Людина, що біжить" 2025 року Фото: Paramount Pictures

А Глен Пауелл перед тим, як приступити до зйомок, дзвонив Тому Крузу, щоб з'ясувати, як тому вдається постійно бігати у своїх фільмах і як до цього підготуватися.

Фізична підготовка Пауелла була продиктована тим фактом, що Річардс більшу частину фільму не завдає болю, а приймає його.

"Я ніколи не знімався у фільмі, де мене так сильно били", — пожартував Пауелл.

Поки Пауелл фізично готував своє тіло, Райт і художник-постановник Маркус Роуленд створювали вигляд світу, в якому відбуваються покарання Річардса. Моторошно, що антиутопічна книга Кінга насправді відбувається у 2025 році. Надихалися вони і фільмом 1987 року і навіть дзвонили Арнольду Шварценеггеру, який заявив, що вони зроблять "гідний ремейк".

Трейлер фільму "Людина, що біжить" 1987 року

Нагадаємо, раніше стало відомо, що американський актор Він Дизель працює над виходом нового фільму "Форсаж". Актор зажадав "возз'єднати" головних героїв Домініка Торетто і Брайана О'Коннора.

А Фокус писав про те, якою вийшла спортивна драма Джозефа Косинськи про спортсменів "Формули-1" з Бредом Піттом у головній ролі.