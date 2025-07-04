"Игра в кальмара" и драмы: Netflix назвал топ-10 самых популярных сериалов в Украине

Самым популярным сериалом в Украине стал третий сезон "Игры в кальмара". Также украинцы предпочитали смотреть криминальные и спортивные драмы.

Related video

Платформа Netflix каждую неделю составляет новый рейтинг популярного кино, в список вошли недавно выпущенные картины. В последнюю неделю июня украинцы интересовались детективами, триллерами и комедиями.

"Игра в кальмара" — третий сезон

Наиболее популярным сериалом среди украинских зрителей и не только стал третий сезон "Игры в кальмара". Картина показывает историю группе людей, нуждающихся в деньгах. Они вынуждены играть в различные детские игры: победителя ожидает приз, а проигравших — смерть.

Сон Ки-хун вернулся в игру после неудачного восстания Фото: Кадр из видео

В третьем сезоне Сон Ки-хун вернется в игру после неудачного восстания, но его пристегивают к кровати и не дают голосовать. Потеряв друга он может потерять мотивацию, или начать мстить.

Его цель — встретиться с Фронтменом и узнать, кто на самом деле его враг.

"Прибрежье"

Американская криминальная драма от режиссера Кевина Уильямсона. Сериал представляет историю богатой семьи Бакли из Северной Каролины, которая годами выстраивала успешную бизнес-империю. Неожиданно семейные дела оказываются на грани краха.

Прибрежье рассказывает историю богатой семьи Бакли из Северной Каролины

Ради спасения семейного дела Бакли вынуждены осуществлять опасные махинации и бороться с врагами.

"Олимпо"

Испанская спортивная драма рассказывает о молодых спортсменах в спортивном центре CAR Pirineos. Каждый из них хочет стать лучшим и достичь высот.

Особенно выделяется капитан национальной сборной по синхронному плаванию Амая, которая привыкла быть идеальной во всем и не обращать внимания на трудности.

Олимпо рассказывает о цене спортивного триумфа

Неожиданно на тренировке одна из пловчих теряет сознание и Амая стала выяснять цену спортивного триумфа. Главные роли в сериале исполнили Клара Галле, Нира Осахия и Агустин Делла Корте.

Кроме трех вышеперечисленных и наиболее популярных, зрители из Украины смотрели и другие сериалы. Речь идет о трех сезонах "Джинни и Джорджии", "Отдел нераскрытых дел", "Сирены", "Уцелевшие" и "Фубар".

Самые популярные сериалы Netflix в Украине:

"Игра в кальмара" 3 сезон; Прибрежье Олимпо Джинни и Джорджия" 3 сезон "Отдел нераскрытых дел" 1 сезон "Сирены" "Уцелевшие" "Фубар" 2 сезон "Джинни и Джорджия" 2 сезон "Джинни и Джорджия" 1 сезон.

Напомним, ранее вышел рейтинг лучших сериалов, которые выпустят в июле. Зрителей обрадуют новинками на любой вкус: от романтических комедий до ужасов.

Фокус составлял список лучших детективных сериалов на выходные. Сюжеты картин довольно запутанные, они держат в напряжении до финала.