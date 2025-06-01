Топ детективных сериалов на выходные: что посмотреть в июне (видео)

Когда за окном дождь и хочется окунуться в атмосферу тайны, эти мини-сериалы — именно то, что нужно. Высокие рейтинги, сильные актеры и запутанные сюжеты будут держать в напряжении до самого финала.

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Фокус советует детективные картины, учитывая их рейтинги.

"Однажды ночью"

8 серий

Оценка IMDb: 8.4

О чем: молодого парня обвиняют в жестоком убийстве, и сериал шаг за шагом показывает следствие, суд и его влияние на всех участников. Психологическая драма с сильным акцентом на систему правосудия.

Трейлер сериала "Однажды ночью"

"Бродчерч"

3 сезона по 8 серий

Оценка IMDb: 8.3

О чем: расследование смерти мальчика в маленьком британском городке. Каждый персонаж — под подозрением. Атмосферная британская классика с Дэвидом Теннантом.

Трейлер сериала "Бродчерч"

"Острые предметы"

8 серий

Оценка IMDb: 8.0

О чем: журналистка возвращается в родной город, чтобы писать об исчезновении девушек — и сталкивается с собственными демонами. Мрачная, глубокая психологическая драма с детективной линией.

Трейлер сериала "Острые предметы"

"Мэйр из Исттауна"

7 серий

Оценка IMDb: 8.4

О чем: детектив из маленького городка расследует убийство девушки, параллельно с собственными личными трагедиями. Легендарная Кейт Уинслет в главной роли.

Трейлер сериала "Мейр из Исттауна"

"Невероятное"

8 серий

Оценка IMDb: 8.3

О чем: настоящая история серийного насильника и двух женщин-детективов, которые раскрывают дело. Сильный сюжет и важная социальная тематика.

Трейлер сериала "Невероятное"

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Есть другая подборка сериалов-детективов для просмотра на выходные.

Турецкий актер Халит Эргенч, который больше всего прославился ролью султана Сулеймана в историческом сериале "Великолепный век", приговорен к почти двум годам заключения.

Кроме того, для съемок нового сериала о Гарри Поттере Warner Bros. построит целый мини-город, который станет масштабной декорацией, а на ее реализацию студия выделила 1 миллиард фунтов.