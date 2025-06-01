Топ детективних серіалів на вихідні: що подивитися в червні (відео)
Коли за вікном дощ і хочеться зануритися в атмосферу таємниці, ці мінісеріали — саме те, що треба. Високі рейтинги, сильні актори й заплутані сюжети триматимуть у напрузі до самого фіналу.
Фокус радить детективні картини, зважаючи на їхні рейтинги.
"Одного разу вночі"
8 серій
Оцінка IMDb: 8.4
Про що: молодого хлопця звинувачують у жорстокому вбивстві, і серіал крок за кроком показує слідство, суд і його вплив на всіх учасників. Психологічна драма із сильним акцентом на систему правосуддя.
"Бродчерч"
3 сезони по 8 серій
Оцінка IMDb: 8.3
Про що: розслідування смерті хлопчика у маленькому британському містечку. Кожен персонаж — під підозрою. Атмосферна британська класика з Девідом Теннантом.
"Гострі предмети"
8 серій
Оцінка IMDb: 8.0
Про що: журналістка повертається в рідне місто, щоб писати про зникнення дівчат — і стикається з власними демонами. Похмура, глибока психологічна драма з детективною лінією.
"Мейр з Істтауна"
7 серій
Оцінка IMDb: 8.4
Про що: детективка з маленького містечка розслідує вбивство дівчини, паралельно з власними особистими трагедіями. Легендарна Кейт Вінслет у головній ролі.
"Неймовірне"
8 серій
Оцінка IMDb: 8.3
Про що: справжня історія серійного ґвалтівника і двох жінок-детективів, які розкривають справу. Сильний сюжет і важлива соціальна тематика.
Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:
- Є інша підбірка серіалів-детективів для перегляду на вихідні.
- Турецький актор Халіт Ергенч, який найбільше прославився роллю султана Сулеймана в історичному серіалі "Величне століття", засуджений до майже двох років ув'язнення.
Крім того, для зйомок нового серіалу про Гаррі Поттера Warner Bros. побудує ціле мінімісто, яке стане масштабною декорацією, а на її реалізацію студія виділила 1 мільярд фунтів.