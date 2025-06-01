Топ детективних серіалів на вихідні: що подивитися в червні (відео)

Коли за вікном дощ і хочеться зануритися в атмосферу таємниці, ці мінісеріали — саме те, що треба. Високі рейтинги, сильні актори й заплутані сюжети триматимуть у напрузі до самого фіналу.

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Фокус радить детективні картини, зважаючи на їхні рейтинги.

"Одного разу вночі"

8 серій

Оцінка IMDb: 8.4

Про що: молодого хлопця звинувачують у жорстокому вбивстві, і серіал крок за кроком показує слідство, суд і його вплив на всіх учасників. Психологічна драма із сильним акцентом на систему правосуддя.

Трейлер серіалу "Одного разу вночі"

"Бродчерч"

3 сезони по 8 серій

Оцінка IMDb: 8.3

Про що: розслідування смерті хлопчика у маленькому британському містечку. Кожен персонаж — під підозрою. Атмосферна британська класика з Девідом Теннантом.

Трейлер серіалу "Бродчерч"

"Гострі предмети"

8 серій

Оцінка IMDb: 8.0

Про що: журналістка повертається в рідне місто, щоб писати про зникнення дівчат — і стикається з власними демонами. Похмура, глибока психологічна драма з детективною лінією.

Трейлер серіалу "Гострі предмети"

"Мейр з Істтауна"

7 серій

Оцінка IMDb: 8.4

Про що: детективка з маленького містечка розслідує вбивство дівчини, паралельно з власними особистими трагедіями. Легендарна Кейт Вінслет у головній ролі.

Трейлер серіалу "Мейр з Істтауна"

"Неймовірне"

8 серій

Оцінка IMDb: 8.3

Про що: справжня історія серійного ґвалтівника і двох жінок-детективів, які розкривають справу. Сильний сюжет і важлива соціальна тематика.

Трейлер серіалу "Неймовірне"

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Є інша підбірка серіалів-детективів для перегляду на вихідні.

Турецький актор Халіт Ергенч, який найбільше прославився роллю султана Сулеймана в історичному серіалі "Величне століття", засуджений до майже двох років ув'язнення.

Крім того, для зйомок нового серіалу про Гаррі Поттера Warner Bros. побудує ціле мінімісто, яке стане масштабною декорацією, а на її реалізацію студія виділила 1 мільярд фунтів.