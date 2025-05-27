Султан із кримінальним багажем: зірка "Величного століття" отримав тюремний термін (відео)

55-річний турецький актор Халіт Ергенч, який найбільше прославився роллю султана Сулеймана в історичному серіалі "Величне століття", засуджений до майже двох років ув'язнення.

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Про це повідомляє видання Anadolu.

За інформацією ресурсу, Ергенча визнали винним у дачі неправдивих свідчень про протести, які відбулися в парку Гезі в центрі Стамбула 2013 року. Він давав суперечливі відповіді на запитання про контакти з активістами.

Спочатку його засудили до терміну в 27 місяців, але потім скоротили його за зразкову поведінку під час судового процесу до 22,5 місяця.

Халіт був не єдиним, хто проходив у справі. Також перед судом постав його колега, ще один популярний актор Риза Коджаоглу. Його спочатку засудили до 24 місяців в'язниці, але потім скоротили термін до 20 місяців.

Обидва вироки умовні, але якщо актори вчинять правопорушення, то одразу ж вирушать до в'язниці.

Почувши рішення суду, Ергенч висловив свою незгоду з ним, а його захист уже пообіцяв оскаржити вердикт судді.

Халіт Ергенч і Риза Коджаоглу після рішення суду поспілкувалися зі ЗМІ

Протести в парку Гезі, що переросли в антиурядові бунти

28 травня 2013 року на площі Таксим у Стамбулі почалися протести, що охопили потім безліч міст Туреччини і закінчилися жорстокими розгонами.

Спочатку все було мирним опором вирубці парку Гезі. Це — єдиний "зелений острівець" у районі. Проєкт переобладнання площі включав у себе створення пішохідної зони, торгово-розважальних центрів і підземних транспортних розв'язок. Виконання проєкту було пов'язане з комерційними структурами, що мають стосунок до правлячої партії.

Внутрішньою стороною протесту стало невдоволення світської частини суспільства авторитарним ісламістським урядом.

Протести в парку Гезі спочатку були мирними

Ті, хто прийшов протестувати проти вирубки дерев, встановили намети, поліція спробувала їх знести, але безуспішно, після чого використала водомети і затримала щонайменше 60 осіб.

Кадри розгону і затримань розлетілися всіма ЗМІ, і наступного дня протести спалахнули не тільки в Стамбулі, а й в інших великих містах.

Як Халіт Ергенч опинився на протестах

Халіт Ергенч і Риза Кокаоглу дали свідчення як "свідки" щодо менеджерки зірок турецького кіно і шоу-бізнесу Айше Барим, яка з січня перебуває під превентивним ув'язненням після звинувачень у змові з метою повалення турецького уряду або перешкоджання його діяльності. За даними обвинувачення, вона підтримувала тісні контакти з ключовими фігурами протестів — бізнесменом Османом Кавалу та актором Мехметом Алі Алоборою, які втекли від правосуддя.

Прокурори стверджували, що вона наказала акторам і акторкам, з якими працювала у 2013-му, публічно підтримати протести в парку Гезі проти уряду Турецької Республіки.

Халіт і Риза свою провину заперечували.

Ергенч, за його словами, прийшов підтримати протест проти знищення парку, і його фото, що йде пліч-о-пліч з іншими знаменитостями, зокрема з Мехметом Алі Алоборою, якого влада підозрювала як організатора протестів, потрапили в мережу.

Халіт Ергенч протестував проти вирубки парку Гезі, 2013

"Причина, з якої я пішов до парку Гезі, була повністю пов'язана з екологією та захистом дерев. Коли почали приходити деякі групи, які явно не мали екологічної мети, ми відчули занепокоєння, і щоб дійти згоди через погіршення ситуації, ми вийшли з майданчика та як група артистів зустрілися з Кадіром Топбашем, тодішнім губернатором Авні Мутлу та тодішнім прем'єр-міністром, і більше ніколи не ходили до парку Гезі. Це все, що я хотів сказати. Я не приймаю висунуті мені звинувачення", — заявив Ергенч під час суду.

Ергенч іде пліч-о-пліч із Мехметом Алі Алоборою (праворуч), якого називали одним із призвідників протестів Фото: Соцсети

Актор додав, що не знав про те, що нібито Мехмет Алі Алабор був одним із призвідників. Халіт наголосив, що знає його як артиста і голову Спілки акторів, чим і пояснив наявність дзвінків і листування з підозрюваним. Загалом слідчі встановили 12 зідзвонів між ними, які були особливо активними під час подій у парку.

"Можливо, якщо подивитися на вміст того номера, у мене могли бути розмови з ним. Це було пов'язано виключно з тим, що він був головою спілки. У нас ніколи не було детальної зустрічі з родиною", — пояснив він.

Під час зіткнень із поліцією в Туреччині, що почалися з парку Гезі, загинули 4 людини і близько 8 тисяч дістали поранення. Суд у Стамбулі ухвалив вироки понад 240 учасникам протестів у парку Гезі в червні-липні 2013 року. Вони отримали від двох до 14 місяців в'язниці. Чотирьох позбавили волі на десять місяців за те, що вони ховалися від поліції в мечеті.

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