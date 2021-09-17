55 років Ользі Сумській. Чому популярність її "Роксолани" не падає

Нещодавно виповнилося 55 років відомій акторці Ользі Сумській. Вона — знакова фігура для нашої країни. Насамперед, тому що зіграла Роксолану — культову історичну особистість: українську дівчину, яка, будучи наложницею в турецькому гаремі стала дружиною султана Сулеймана, правителькою Османської імперії, і заклала основу такого явища як "жіночий султанат" — коли дами мали вирішальний вплив на турецьку владу.

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У 20-ку кращих українських серіалів, за версією журналу Фокус, увійшли два телефільми за участю акторки: "Роксолана" (1997-2003) і "Гречанка" (2015), причому, Роксолана посіла п'яте місце. Великобюджетний турецький серіал про Роксолану "Величне століття" (2011-2014) затьмарив вітчизняний, знятий за копійки, але турецько-німецька акторка Мер'єм Узерлі не переграла Ольгу Сумську.

І це не дивно, адже наша акторка володіє багатьма якостями, властивими своїй кіношній героїні Роксолані: красою, сексуальністю, волею і рішучістю брати від влади те, що та в змозі дати.

Колись вона зізнавалася: Кучма їй дав квартиру, Черновецький відремонтував спортмайданчик біля будинку, а Янукович зніс там стару школу і побудував нову — туди ходила її молодша дочка.

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У цілому Сумська знялася в більш ніж 100 фільмах. Ролі їй діставалися з не менш бойовим характером, ніж в імператриці турків: наприклад, у бойовику "Агент" (2013) вона зіграла лікарку, яка займається бактеріологічною зброєю, а у фільмі "Я лялька" (2002) була в ролі кілера.

Крім українських фільмів останніх років, де вона часто грає бізнесвумен, які йдуть напролом, Сумська знялася в популярному польському серіалі "Блондинка" (2010-2020), зігравши заробітчанку-масажистку, яка не без застосування екстрасенсорних здібностей вийшла заміж за мера. Чи не нагадує це кар'єру Роксолани?

Розповім ще одну історію, яка підтверджує характер нашої героїні. Студія і телеканал не погоджувалися, щоб я зробив репортаж зі зйомок серіалу, який вони фінансували. Точніше, вони пускали мене туди тільки після видання-конкурента.

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Я подзвонив Ользі, й вона врятувала: прямо зі зйомок надиктувала обстановку, сценку, і навіть за допомогою свого мобільного допомогла взяти в перерві коментарі у колег. Піарники обох медіагігантів були надзвичайно здивовані, коли два репортажі вийшли одночасно. Як я зміг побувати на майданчику?!

Це був мій єдиний репортаж із місця, де я не був. Але ж Сумська могла сказати, як часто роблять наші чоловіки-зірки: "Від мене тут нічого не залежить, я не продюсер тощо". Тож не обманюйте себе зовнішністю: у цієї красуні — залізний характер!

Читайте повну версію інтерв'ю з відомою акторкою "Обіймаю ці дуби — і сльози градом". Ольга Сумська розповіла про місце, де завжди плаче.