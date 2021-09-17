55 лет Ольге Сумской. Почему популярность ее "Роксоланы" не падает

Недавно исполнилось 55 лет известной актрисе Ольге Сумской. Она – знаковая фигура для нашей страны. В первую очередь, потому что сыграла Роксолану — культовую историческую личность: украинскую девушку, которая, будучи наложницей в турецком гареме стала женой султана Сулеймана, правительницей Османской империи, и заложила основу такого явления как "женский султанат" — когда дамы оказывали решающее влияние на турецкую власть.

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В 20-ку лучших украинских сериалов, по версии журнала Фокус, вошли два телефильма с участием актрисы: "Роксолана" (1997–2003) и "Гречанка" (2015), причем, Роксолана заняла пятое место (ссылка на рейтинг). Крупнобюджетный турецкий сериал о Роксолане "Великолепный век" (2011–2014) затмил отечественный, снятый за копейки, но турецко-немецкая актриса Мерьем Узерли не переиграла Ольгу Сумскую.

И это неудивительно, ведь наша актриса обладает многими качествами, свойственными своей киношной героине Роксолане: красотой, сексуальностью, волей и решительностью брать от власти то, что та в состоянии дать.

Когда-то она признавалась: Кучма ей дал квартиру, Черновецкий отремонтировал спортплощадку возле дома, а Янукович снес там старую школу и построил новую – туда ходила ее младшая дочь.

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В целом Сумская снялась в более чем в 100 фильмах. Роли ей доставались с не менее боевым характером, чем у императрицы турок: например, в боевике "Агент" (2013) она сыграла врача, занимающегося бактериологическим оружием, а в фильме "Я кукла" (2002) была в роли киллера.

Помимо украинских фильмов последних лет, где она часто играет идущих напролом бизнесвумен, Сумская снялась в популярном польском сериале "Блондинка" ( 2010–2020), сыграв заробитчанку-массажистку, которая не без применения экстрасенсорных способностей вышла замуж за мэра. Не напоминает это карьеру Роксоланы?

Расскажу еще одну историю, подтверждающую характер нашей героини. Студия и телеканал не соглашались, чтобы я сделал репортаж со съемок сериала, который они финансировали. Точнее, они пускали меня туда только после конкурирующего издания.

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Я позвонил Ольге, и она выручила: прямо со съемок надиктовала обстановку, сценку, и даже при помощи своего мобильного помогла взять в перерыве комментарии у коллег. Пиарщики обоих медиагигантов были чрезвычайно удивлены, когда два репортажа вышли одновременно. Как я смог побывать на площадке?!

Это был мой единственный репортаж с места, где я не был. А ведь Сумская могла сказать, как частенько делают наши мужчины-звезды: "От меня здесь ничего не зависит, я не продюсер и т. д.". Так что не обманывайтесь внешностью: у этой красотки – железный характер!

Читайте полную версию интервью с известной актрисой "Обнимаю эти дубы – и слезы градом". Ольга Сумская рассказала о месте, где всегда плачет.