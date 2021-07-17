Памяти Петра Мамонова: великий юродивый

В возрасте 70-ти лет от короновируса умер выдающийся советский, российский рок-музыкант, лидер панк-группы "Звуки Му", актер – Петр Мамонов. На днях в Facebook Борис Гребенщиков попросил помолиться за Петра Николаевича – тот лежал в медикаментозной коме, 87% его легких были поражены…

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Если коротко о Мамонове: он был рок-юродивым.

Я видел его "Звуки Му" в Жовтневом дворце 20 лет назад. Мамонов вдруг на сцене изобразил эпилептический припадок (такие штуки на подмостках проделывал только вождь американского фанка Джеймс Браун): Петр лег на сцену и завибрировал всем телом. Зал смотрел на это зрелище заворожено. "Муха источник заразы? Нет, это ты — источник заразы", — истошно вопил рокер. – "Сколько тебя кормил я — ругань одна в ответ. А скольких мух убил я? Несчастных на свете нет. А ты все жива?! Источник заразы!" — Мамонов выводил иронично-лирический монолог некоего алкаша, но при этом каждый в зале именно им себя и чувствовал – неустроенным, одиноким человеком.

"Я – серый голубь! Я самый плохой, я хуже тебя, я самый ненужный, я гадость, я дрянь! Но зато я умею летать….". В зале было полное отождествление публики – с человеком на сцене. Он учил нас, серых голубей, летать над мусорником , над обыденностью!

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После знаковой роли торговца наркотиками в картине "Игла" (1989) с Виктором Цоем, Мамонов снялся в ленте "Такси-блюз" (1990) в роли джазового виртуоза, исполнив там отходную СССР: экспрессивно-щемящая партия его героя на саксе стала прощальным жестом советской эпохе. Рок-юродивый сыграл джаз-юродивого.

В отличие от большинства рок-звезд – Мамонов прекрасно себя чувствовал не только в кино, но и на театральных подмостках.

Его подвижное лицо напоминало телеэкран. Достаточно было ему сказать: "Тут поднялась буря!", а дальше мимикой он так изображал это природное явление, что зал валился от смеха.

Мамонов привозил моноспектакль (серия "Лысый брюнет") в Киев в начале нулевых – постановка шла в том же Жовтневом. Петр гипнотизировал публику полубезумным взглядом и так описывал грезы своего героя "Магнитофон "Астра-2". Ламповый, катушечный. Я видел такой – в магазине. Куплю – и будет мой!" И ты тоже начинал его видеть - прекрасный, волшебный аппарат "со сверкающими ручками". Но герой Мамонов "лысый брюнет" — даже мечтать не мог об этом меломанском рае.

Изображая адские страсти на сцене, Петр, стремился всегда к чему-то светлому. Для него таким местом стала православная церковь. Как он не раз признавался, что от пагубного рок-н-ролльното образа жизни его спасли Писания святых. Рок-юродивый стал православным юродивым. Именно такого – Кочегара – он сыграл в фильме Павла Лунгина "Остров" (2006).

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Расплачиваясь за грех предательства, Кочегар принял монашество и стал практически святым человеком в монастыре на Соловках. В финале ленты является шкипер, которого Кочегар думал, что застрелил под давлением фашистов. Юродивый выгоняет из дочери уже адмирала беса, а себе получает прощение…

За эту роль Мамонов был осыпан наградами, но на одной из церемоний произнес такую мощную обличительную речь в духе своего персонажа, что она была почти полностью вырезана на ЦТ, однако попала в печать и была растащена на цитаты.

Безусловно, Мамонов олицетворял совесть – во всех жанрах, в которых принимал участие как артист. Не видно никого, кто бы мог занять его, освященное высшими силами, место.