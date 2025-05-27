Султан с криминальным багажом: звезда "Великолепного века" получил тюремный срок (видео)

55-летний турецкий актер Халит Эргенч, больше всего прославившийся ролью султана Сулеймана в историческом сериале "Великолепный век", приговорен к почти двум годам заключения.

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Об этом сообщает издание Anadolu.

По информации ресурса, Эргенча признали виновным в даче ложных показаний о протестах, которые прошли в парке Гези в центре Стамбула в 2013 году. Он давал противоречивые ответы на вопросы о контактах с активистами.

Изначально его приговорили к сроку в 27 месяцев, но затем сократили его за примерное поведение во время судебного процесса до 22,5 месяца.

Халит был не единственным, кто проходил по делу. Также перед судом предстал его коллега, еще один популярный актер Рыза Коджаоглу. Его изначально приговорили к 24 месяцам тюрьмы, но затем сократили срок до 20 месяцев.

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Оба приговора условны, но если актеры совершат правонарушения, то сразу же отправятся в тюрьму.

Услышав решение суда, Эргенч выразил свое несогласие с ним, а его защита уже пообещала оспорить вердикт судьи.

Халит Эргенч и Рыза Коджаоглу после решения суда пообщались со СМИ

Протесты в парке Гези, переросшие в антиправительственные бунты

28 мая 2013 года на площади Таксим в Стамбуле начались протесты, охватившие затем множество городов Турции и закончившиеся жестокими разгонами.

Сначала все было мирным сопротивлением вырубке парка Гези. Это – единственный "зеленый островок" в районе. Проект переоборудования площади включал в себя создание пешеходной зоны, торгово-развлекательных центров и подземных транспортных развязок. Выполнение проекта было связано с коммерческими структурами, имеющими отношение к правящей партии.

Внутренней стороной протеста послужило недовольство светской части общества авторитарным исламистским правительством.

Протесты в парке Гези сначала были мирными

Те, кто при шел протестовать против вырубки деревьев, установили палатки.Полиция попробовала их снести, но безуспешно, после чего использовала водометы и задержала не менее 60 человек.

Кадры разгона и задержаний разлетелись по всем СМИ, и на следующий день протесты разгорелись не только в Стамбуле, но и в других крупных городах.

Как Халит Эргенч оказался на протестах

Халит Эргенч и Рыза Кокаоглу дали показания в качестве "свидетелей" в отношении менеджера звезд турецкого кино и шоу-бизнеса Айше Барым, которая с яваря находится под превентивным заключением после обвинений в заговоре с целью свержения турецкого правительства или воспрепятствованию его деятельности. По данным обвинения она поддерживала тесные контакты с ключевыми фигурами протестов – бизнесменом Османом Кавалу и актером Мехметом Али Алоборой, которые скрылись от правосудия.

Прокуроры утверждали, что она приказала актерам и актрисам, с которыми работала в 2013-м, публично поддержать протесты в парке Гези против правительства Турецкой Республики.

Халит и Рыза свою вину отрицали.

Эргенч, по его словам, пришел поддержать протест против уничтожения парка, и его фото, идущего рука об руку с другими знаменитостями, в том числе с Мехметом Али Алоборой, которого власти подозревали как организатора протестов, попали в сеть.

Халит Эргенч протестовал против вырубки парка Гези, 2013

"Причина, по которой я пошел в Парк Гези, была полностью связана с экологией и защитой деревьев. Когда начали приходить некоторые группы, которые явно не имели экологической цели, мы почувствовали беспокойство, и чтобы достичь согласия из-за ухудшения ситуации, мы вышли с площадки и как группа артистов встретились с Кадиром Топбашем, тогдашним губернатором Авни Мутлу и тогдашним премьер-министром, и больше никогда не ходили в парк Гези. Это все, что я хотел сказать. Я не принимаю предъявленные мне обвинения", – заявил Эргенч во время суда.

Эргенч идет рука об руку с Мехметом Али Алоборой (справа), которого называли одним из зачинщиков протестов Фото: Соцсети

Актер добавил, что не знал о том, что якобы Мехмет Али Алабор был одним из зачинщиков. Халит подчеркнул, что знает его как артиста и председателя Союза актеров, чем и объяснил наличие звонков и переписки с подозреваемым. Всего следователи установили 12 созвонов между ними, которые были особенно активны во время событий в парке.

"Возможно, если посмотреть на содержимое того номера, у меня могли быть разговоры с ним. Это было связано исключительно с тем, что он был председателем союза. У нас никогда не было подробной встречи с семьей", – объяснил он.

В ходе столкновений с полицией в Турции, начавшихся с парка Гези, погибли 4 человека и около 8 тысяч получили ранения. Суд в Стамбуле вынес приговоры боле 240 участникам протестов в парке Гези в июне-июле 2013 года. Они получили от двух до 14 месяцев тюрьмы. Четверых лишили свободы на десять месяцев за то, что они прятались от полиции в мечети.

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