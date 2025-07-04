"Гра в кальмара" і драми: Netflix назвав топ-10 найпопулярніших серіалів в Україні

Найпопулярнішим серіалом в Україні став третій сезон "Гри в кальмара". Також українці дивились кримінальні та спортивні драми.

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Платформа Netflix щотижня складає новий рейтинг популярного кіно, до списку увійшли нещодавно випущені картини. В останній тиждень червня українці цікавилися детективами, трилерами та комедіями.

"Гра в кальмара" — третій сезон

Найпопулярнішим серіалом серед українських глядачів і не тільки став третій сезон "Гри в кальмара". Картина показує історію групи людей, які потребують грошей. Вони змушені грати в різні дитячі ігри: на переможця чекає приз, а на тих, хто програв, — смерть.

Сон Кі-хун повернувся в гру після невдалого повстання Фото: Кадр з відео

У третьому сезоні Сон Кі-хун повернеться в гру після невдалого повстання, але його пристібають до ліжка і не дають голосувати. Втративши друга він може втратити мотивацію, або почати мстити.

Його мета — зустрітися з Фронтменом і дізнатися, хто насправді його ворог.

"Прибережжя"

Американська кримінальна драма від режисера Кевіна Вільямсона. Серіал представляє історію багатої родини Баклі з Північної Кароліни, яка роками вибудовувала успішну бізнес-імперію. Несподівано сімейні справи опиняються на межі краху.

Прибережжя розповідає історію багатої родини Баклі з Північної Кароліни

Заради порятунку сімейної справи Баклі змушені здійснювати небезпечні махінації та боротися з ворогами.

"Олімпо"

Іспанська спортивна драма розповідає про молодих спортсменів у спортивному центрі CAR Pirineos. Кожен із них хоче стати найкращим і досягти висот.

Особливо виділяється капітан національної збірної з синхронного плавання Амая, яка звикла бути ідеальною в усьому і не звертати уваги на труднощі.

Олімпо розповідає про ціну спортивного тріумфу

Несподівано на тренуванні одна з плавчинь непритомніє і Амая стала з'ясовувати ціну спортивного тріумфу. Головні ролі в серіалі виконали Клара Галле, Ніра Осахія та Агустін Делла Корте.

Крім трьох перерахованих вище і найбільш популярних, глядачі з України дивилися й інші серіали. Йдеться про три сезони "Джинні та Джорджії", "Відділ нерозкритих справ", "Сирени", "Уцілілі" та "Фубар".

Найпопулярніші серіали Netflix в Україні:

"Гра в кальмара" 3 сезон; Прибережжя Олімпо Джинні та Джорджія" 3 сезон "Відділ нерозкритих справ" 1 сезон "Сирени" "Вцілілі" "Фубар" 2 сезон "Джинні та Джорджія" 2 сезон "Джинні та Джорджія" 1 сезон.

Нагадаємо, раніше вийшов рейтинг найкращих серіалів, які випустять у липні. Глядачів потішать новинками на будь-який смак: від романтичних комедій до жахів.

Фокус складав список найкращих детективних серіалів на вихідні. Сюжети картин досить заплутані, вони тримають у напрузі до фіналу.