"Гра в кальмара" і драми: Netflix назвав топ-10 найпопулярніших серіалів в Україні
Найпопулярнішим серіалом в Україні став третій сезон "Гри в кальмара". Також українці дивились кримінальні та спортивні драми.
Платформа Netflix щотижня складає новий рейтинг популярного кіно, до списку увійшли нещодавно випущені картини. В останній тиждень червня українці цікавилися детективами, трилерами та комедіями.
"Гра в кальмара" — третій сезон
Найпопулярнішим серіалом серед українських глядачів і не тільки став третій сезон "Гри в кальмара". Картина показує історію групи людей, які потребують грошей. Вони змушені грати в різні дитячі ігри: на переможця чекає приз, а на тих, хто програв, — смерть.
У третьому сезоні Сон Кі-хун повернеться в гру після невдалого повстання, але його пристібають до ліжка і не дають голосувати. Втративши друга він може втратити мотивацію, або почати мстити.
Його мета — зустрітися з Фронтменом і дізнатися, хто насправді його ворог.
"Прибережжя"
Американська кримінальна драма від режисера Кевіна Вільямсона. Серіал представляє історію багатої родини Баклі з Північної Кароліни, яка роками вибудовувала успішну бізнес-імперію. Несподівано сімейні справи опиняються на межі краху.
Заради порятунку сімейної справи Баклі змушені здійснювати небезпечні махінації та боротися з ворогами.
"Олімпо"
Іспанська спортивна драма розповідає про молодих спортсменів у спортивному центрі CAR Pirineos. Кожен із них хоче стати найкращим і досягти висот.
Особливо виділяється капітан національної збірної з синхронного плавання Амая, яка звикла бути ідеальною в усьому і не звертати уваги на труднощі.
Несподівано на тренуванні одна з плавчинь непритомніє і Амая стала з'ясовувати ціну спортивного тріумфу. Головні ролі в серіалі виконали Клара Галле, Ніра Осахія та Агустін Делла Корте.
Крім трьох перерахованих вище і найбільш популярних, глядачі з України дивилися й інші серіали. Йдеться про три сезони "Джинні та Джорджії", "Відділ нерозкритих справ", "Сирени", "Уцілілі" та "Фубар".
Найпопулярніші серіали Netflix в Україні:
- "Гра в кальмара" 3 сезон;
- Прибережжя
- Олімпо
- Джинні та Джорджія" 3 сезон
- "Відділ нерозкритих справ" 1 сезон
- "Сирени"
- "Вцілілі"
- "Фубар" 2 сезон
- "Джинні та Джорджія" 2 сезон
- "Джинні та Джорджія" 1 сезон.
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