Не только уродливый ремонт: какие факторы снижают стоимость дома на 20%

При продаже дома на интерес покупателей влияет наличие рядом школы или магазинов, и это факторы, на которые не может повлиять владелец недвижимости. В то же время есть группа факторов, которые существенно снижают цену, но владелец способен все исправить и более выгодно продать свое имущество.

Related video

Эксперты британского рынка недвижимости выделили три позиции, связанные с ремонтом и декором жилья, написало медиа Express. Риэлторы уверяют, что из-за определенных недостатков владелец может потерять около 80 тыс. долл.

В статье называют три фактора, которые следует учесть людям при продаже дома, чтобы получить за него максимальную сумму. Собеседники журналистов объяснили, что, конечно, невозможно исправить абсолютно все, поскольку у покупателей могут быть самые разные требования. Впрочем, если выполнить определенные рекомендации, то у покупателей будет меньше хлопот после покупки и они охотнее заплатят большую сумму.

"Есть определенные характеристики, которые для многих людей могут стать решающим препятствием. Некоторые из этих характеристик удивительно быстро и легко исправить, если вы хотите продать свой дом", — написало медиа.

Продажа дома — детали

Некрасивые обои. Исследования британских риелторов показали, что четверть людей отказываются от покупки или хотят снижения цены, если видят уродливую отделку стен. Поэтому владельцы перед продажей должны осмотреть помещение и переделать то, что может вызвать раздражение. В статье показали, что именно считается "уродливым". На фото — темные обои с большим ромбовидным узором.

Продажа дома — как выглядят "уродливые обои" Фото: Скриншот Продажа дома — пример "уродливых обоев" Фото: Скриншот

Декор фасада "пебблдаш". Риэлторы рассказали, что британским покупателям не нравится "пебблдаш" (Pebbledash) — то есть фасад с текстурированной поверхностью, образованной мелкими камнями, которые приклеены на раствор или штукатурку. Указывается, что такой фасад действительно очень устойчив, на него не влияют погодные условия. В то же время, четверть покупателей не любят такой декор и "просто убегают". Кроме того, пебблдаш трудно скрыть, потому что его не замажешь штукатуркой. Владельцы при продаже могут его замаскировать с помощью спрей-краски. На портале строителей Британии указано, что стоимость снятия слоя камней — до 8 тыс. фунтов стерлингов (за дом).

Продажа дома — как выглядит фасад пебблдаш Фото: Из открытых источников Продажа дома — как снимают фасад пебблдаш Фото: Из открытых источников

Отсутствие ванны. Покупателям не нравится, если в ванной комнате стоит душевая кабина и нет ванны, написало медиа. Риэлторы рассказали, что треть людей отказывается от покупки, если не видят этого традиционного предмета. Они отметили, что сейчас большинство использует, в основном, душ, но хотели бы иметь возможность принять ванну "под настроение".

Отметим, летом 2024 года Фокус рассказал историю о продаже дома, в котором было невозможно жить. Как выяснилось, в Сан-Франциско предлагали недвижимость на элитной улице: ориентировочная цена — 1 млн долл., хотя обычно цены в данном районе — 2-3 млн. Причина проблем — небрежно составленное соглашение об аренде, согласно которому арендаторы имели право жить в доме еще 29 лет.

Напоминаем, в марте 2025 года юрист АО "Виннер Партнерс" Анастасия Руденко сообщила, какие изменения ожидают владельцев недвижимости в Украине.