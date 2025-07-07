Не лише потворний ремонт: які фактори знижують вартість будинку на 20%

Під час продажу будинку на інтерес покупців впливає наявність поруч школи чи магазинів, і це фактори, на які не може вплинути власник нерухомості. Водночас є група факторів, які суттєво знижують ціну, але власник здатен все виправити та більш вигідно продати своє майно.

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Експерти британського ринку нерухомості виділили три позиції, пов'язані з ремонтом та декором житла, написало медіа Express. Рієлтери запевняють, що через певні недоліки власник може втратити близько 80 тис. дол.

У статті називають три фактори, які слід врахувати людям під час продажу будинок, щоб отримати за нього максимальну суму. Співрозмовники журналістів пояснили, що, звичайно, неможливо виправити абсолютно все, оскільки у покупців можуть бути найрізноманітніші вимоги. Втім, якщо виконати певні рекомендації, то у покупців буде менше клопотів після покупки й вони охочіше заплатять більшу суму.

"Є певні характеристики, які для багатьох людей можуть стати вирішальною перешкодою. Деякі з цих характеристик напрочуд швидко та легко виправити, якщо ви хочете продати свій будинок", — написало медіа.

Продаж будинку — деталі

Негарні шпалери. Дослідження британських рієлтерів показали, що чверть людей відмовляються від покупки або хочуть зниження ціни, якщо бачать потворне оздоблення стін. Тому власники перед продажем повинні оглянути помешкання та переробити те, що може викликати роздратування. У статті показали, що саме вважається "потворним". На фото — темні шпалери з великим ромбоподібним візерунком.

Продаж будинку - як виглядають "потворні шпалери" Фото: Скриншот Продаж будинку - приклад "потворних шпалер" Фото: Скриншот

Декор фасаду "пебблдаш". Рієлтери розповіли, що британським покупцям не подобається "пебблдаш" (Pebbledash) — тобто фасад з текстурованою поверхнею, утвореною дрібними камінцями, які приклеєні на розчин чи штукатурку. Вказується, що такий фасад дійсно дуже стійкий, на нього не впливають погодні умови. Водночас, чверть покупців не люблять такий декор і "просто тікають". Крім того, пебблдаш важко приховати, бо його не замажеш штукатуркою. Власники під час продажу можуть його замаскувати за допомогою спрей-фарби. На порталі будівельників Британії вказано, що вартість зняття шару камінців — до 8 тис. фунтів стерлінгів (за будинок).

Продаж будинку - як виглядає фасад пебблдаш Фото: З відкритих джерел Продаж будинку - як знімають фасад пебблдаш Фото: З відкритих джерел

Відсутність ванни. Покупцям не подобається, якщо у ванній кімнаті стоїть душова кабіна і немає ванни, написало медіа. Рієлтери розповіли, що третина людей відмовляється від покупки, якщо не бачать цього традиційного предмета. Вони зауважили, що зараз більшість використовує, переважно, душ, але хотіли б мати можливість прийняти ванну "під настрій".

Зазначимо, влітку 2024 року Фокус розповів історію про продаж будинку, в якому було неможливо жити. Як з'ясувалось, у Сан-Франциско пропонували нерухомість на елітній вулиці: орієнтовна ціна — 1 млн дол., хоча зазвичай ціни у даному районі — 2-3 млн. Причина проблем — недбало складена угода про оренду, згідно з якою орендарі мали право жити у будинку ще 29 років.

Нагадуємо, у березні 2025 року юрист АО "Віннер Партнерс" Анастасія Руденко повідомила, які зміни очікують власників нерухомості в Україні.