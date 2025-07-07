Потап опубликовал еще одно видео от ИИ: в ролике появилась Фреймут и Ефросинина

Украинский продюсер и рэпер Потап, настоящее имя которого Алексей Потапенко, опубликовал очередной ролик, который сгенерировал искусственный интеллект. На этот раз Потап использовал лица ведущих Ольги Фреймут и Маши Ефросининой.

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Видео, которое опубликовал Потап, начинается с того, что Ольга Фреймут пьет какой-то напиток. Далее Потап за рулем мусоровоза засыпает отходами Машу Ефросинину, которая лежит на свалке.

"Славик в движении. Что он найдет... решать вам", — подписал Потап видео, которое опубликовал в Instagram Славика Балагана, являющегося творческим альтер эго Потапа.

Распространенное видео раскритиковали в комментариях:

"Какой сюр.... Потап, у Тебя все с "крышей" хорошо?"

"Что с тем Потапом делается?! Не знаю, что он хочет этим показать, или унизить своих коллег. Но это уже слишком!!!"

"От имени всех адекватных украинцев заявляю — он не наш"

"Какое оно конченое. Сидит за границей и "шедевры" свои выпускает. Он себя считает бессмертным??"

"Боже, поехал дед"

В то же время среди критики были и другие комментарии от людей, которым ролик понравился:

"Мне нравится этот сюр"

"По-моему в этом видео прекрасное все"

"Потап, это супер топ!"

Напомним, это не первое видео, которое Потап опубликовал, использовав лица известных украинцев. Ранее он распространял ролик с украинской певицей Тиной Кароль. Тина Кароль резко прокомментировала решение Потапа использовать ее лицо в новом клипе, который создан с помощью ИИ. Кароль заявила, что когда у "артиста заканчиваются идеи — он начинает паразитировать на чужих лицах".

В частности, Потап опубликовал видео с Поляковой и Могилевской. В ролике Полякова стоит в купальнике и короне в бассейне, а Могилевская протирает сиденье унитаза, в котором виднеется фото Влада Ямы.