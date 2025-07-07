Потап опублікував ще одне відео від ШІ: у ролику з'явилась Фреймут та Єфросиніна

Український продюсер і репер Потап, справжнє ім'я якого Олексій Потапенко, опублікував черговий ролик, який згенерував штучний інтелект. Цього разу Потап використав обличчя ведучих Ольги Фреймут і Маші Єфросиніної.

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Відео, яке опублікував Потап, розпочинається з того, що Ольга Фреймут пʼє якийсь напій. Далі Потап за кермом сміттєвоза засипає відходами Машу Єфросиніну, яка лежить на звалищі.

"Славік у русі. Що він знайде… вирішувати вам", — підписав Потап відео, яке опублікував в Instagram Славіка Балагана, що є творчим альтер его Потапа.

Поширене відео розкритикували в коментарях:

"Який сюр…. Потап, в Тебе все з "кришою" добре?"

"Що з тим Потапом робиться?! Не знаю, що він хоче цим показати, чи принизити своїх колег. Але це вже занадто!!!"

"Від імені всіх адекватних українців заявляю — він не наш"

"Яке воно кончене. Сидить за кордоном і "шедеври" свої випускає. Він себе вважає безсмертним??"

"Боже, поїхав дід"

Водночас серед критики були й інші коментарі від людей, яким ролик сподобався:

"Мені подобається цей сюр"

"По-моєму в цьому відео прекрасне все"

"Потап, це супер топ!"

Нагадаємо, це не перше відео, яке Потап опублікував, використавши обличчя відомих українців. Раніше він поширював ролик з українською співачкою Тіною Кароль. Тіна Кароль різко прокоментувала рішення Потапа використати її обличчя в новому кліпі, який створений за допомогою ШІ. Кароль заявила, що коли в "артиста закінчуються ідеї — він починає паразитувати на чужих обличчях".

Зокрема, Потап опублікував відео з Поляковою та Могилевською. У ролику Полякова стоїть у купальнику і короні в басейні, а Могилевська протирає сидіння унітаза, в якому видніється фото Влада Ями.